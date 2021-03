Mitmachaktion zum Internationalen Frauentag 2021

Am 8. März findet zum 110. Mal der Internationale Frauentag statt. An diesem Tag stehen Forderungen von Frauen nach Gleichberechtigung im Fokus. Auch wenn zwischenzeitlich viele dieser Forderungen erfüllt wurden, sind auch heute noch Ziele unerreicht. Mit genau diesen Themen beschäftigen sich die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve, prangern bestehende Ungerechtigkeiten an und stehen Ratsuchenden zur Seite.

Damit auch unter den Corona-Beschränkungen Frauen zum diesjährigen Internationalen Frauentag ihre Wünsche und Forderungen in die Öffentlichkeit tragen können, rufen die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve eine Mitmachaktion ins Leben: Im Rahmen dieser Aktion können Frauen ein Foto von sich und einem „Hashtag“ mit einem Thema, das sie bewegt, per E-Mail bis zum 31. März 2021 an gleichstellungsstelle@kleve.de einsenden. Die Fotos werden dann zu einer Collage zusammengestellt und als Plakate in den jeweiligen Kommunen und im Kreishaus ausgehängt sowie in den sozialen Medien veröffentlicht. Für die Veröffentlichung wird gebeten, dem Foto eine formlose Einverständniserklärung zur Nutzung der Bildrechte beizufügen und die Volljährigkeit zu bestätigen.