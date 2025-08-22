Mitgliederversammlung des VFR Blau-Gold Kevelaer

Am Montag, 1. September 2025, lädt der Vorstand des Karnevalsvereins VFR Blau-Gold Kevelaer zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein.

Die Vizepräsidentin des VFR, Elke Schumacher, wird die Mitglieder in den Räumen der Gaststätte „Ehren“, Gelderner Str. 351, pünktlich ab 20 Uhr begrüßen.

Nachdem die langjährige Präsidentin Elke Tebartz aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist, muss für den VFR eine neue Präsidentin bzw. ein neuer Präsident gefunden und gewählt werden.

Daneben stehen die üblichen Berichte auf der Tagesordnung. Der VFR hofft daher, zahlreiche Mitglieder auf der Versammlung begrüßen zu können.

Der VFR weist darauf hin, dass die mittlerweile beim Amtsgericht eingetragene Satzungsänderung auf der Homepage des VFR (www.vfrblaugoldkevelaer.de) unter der Rubrik „Satzungsänderung“ einsehbar ist.

Ebenfalls wird die Vizepräsidentin oder eben die neue Präsidentin bzw. der neue Präsident einen Ausblick auf die kommende Session 2025/2026 geben.

Das Motto der kommenden Session lautet: „Egal wat passiert – et wörd gefiert“. Sollten Mitglieder aus Versehen keine Einladung erhalten haben, so bittet der Vorstand, dies als Einladung anzusehen.

Außerdem wurde die Einladung zur Mitgliederversammlung sowie eine Terminübersicht über die kommende Session auf der Homepage unter der Rubrik „Veranstaltungen“ veröffentlicht.

Termine

9. November 2025, ab 10.30 Uhr: 24. Wallfahrt der Karnevalisten

11. November 2025, 19.11 Uhr: Sessionseröffnung

6. Februar 2026, 15.11 Uhr: Bunter Nachmittag für Jung und Alt

7. Februar 2026, 19.11 Uhr: Große Kappensitzung

8. Februar 2026, 15.11 Uhr: Kinderkarneval

12. Februar 2026, 11.11 Uhr: Möhneball/Rathaussturm

16. Februar 2026, 14.11 Uhr Rosenmontag

8. März 2026: VFR- Tanzturnier im Bühnenhaus