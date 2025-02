Mitgliederversammlung Bäderverein

Der Bäderverein Kevelaer e.V. freut sich über ungebrochenen Zuspruch und Mitgliederzuwachs seit der Vereinsgründung im Jahr 1997. „Mit derzeit 3.375 Mitgliedern bleiben wir der größte Verein in Kevelaer“, bedankte sich Vorsitzender Klaus Schürmanns bei der Mitgliederversammlung über die großartige Unterstützung.

Pumpen, Pumpen, Pumpen

Im Freibad Kevelaer konnte der Verein mit finanzieller Hilfe der Sparkasse Rhein-Maas die Matschanlage zu einem Wasserspielplatz umgestalten sowie fünf neue U3-Spielgeräte anschaffen.

Größter Ausgabeposten mit fast 40.000 Euro war die Neuanschaffung diverser Pumpen sowie die Grundüberholung der Umwälzpumpen und der Schwallwasserpumpen. Finanziert hat der Bäderverein auch ein neues 1-Meter-Sprungbrett.

Mit 35.000 Euro beteiligte sich der Bäderverein der Erneuerung der Deckenbeleuchtung im Hallenbad.

Großes Lob gab es für das ehrenamtliche Technik-Team des Bädervereins, das über 800 Stunden an den Samstagen außerhalb der Freibadsaison besonders im tiefen Teil des Nichtschwimmerbeckens den Boden sanierte und neue Folien anbrachte.

Teamchef Erich Ries kündigte Ersatz für die Elefantenrutsche an, allerdings in signalblau: „Wie der Elefant aus der Sendung mit der Maus“.

Die Beschattung des Wasserspielplatzes und die Erneuerung von sieben Bänken sollen noch vor Beginn der Freibadsaison erfolgen. Die Gesamtkosten für beide Maßnahmen betragen etwa 20.000 Euro.

Ries machte deutlich, dass in naher Zukunft sehr viel Geld in die Technik investiert werden müsse. Mit den Planungen für die Erneuerung des Schaltschrankes für die Anlagensteuerung (ca. 80.000 Euro) wird noch in diesem Jahr begonnen.

Einstimmiger Beschluss

Keine große Diskussion gab es über die Anpassung der Mitgliedsbeiträge. Schon bei der Mitgliederversammlung 2023 wurde der Vorstand aufgefordert, sich darüber Gedanken zu machen.

Gründe dafür: Das ehrenamtliche Technik-Team hat überwiegend das Rentenalter erreicht und kann künftig nur noch leichtere Arbeiten im Freibad übernehmen.

„Aus diesem Grund werden wir Aufträge für Sanierungsarbeiten an Firmen vergeben müssen“, so Vorsitzender Schürmanns.

Außerdem wird sich der Bäderverein erstmals an den Betriebskosten (ca. 250.000 Euro ohne Personalkosten) des Freibades beteiligen.

Schürmanns: „Bei der angespannten Haushaltslage der Stadt Kevelaer wollen wir auch auf diesem Weg unseren Beitrag zum Erhalt des Freibades leisten.“

Der jährliche Vereinsbeitrag für Erwachsene steigt von bisher 25 auf 35 Euro, für Kinder und Jugendliche (bis 15 Jahre) von 20 auf 25 Euro und für Familien von 50 auf 70 Euro. Mitglieder des Bädervereins erhalten während der viermonatigen Saison kostenfreien Einlass ins Freibad.

Die Erhöhung der Beiträge zum 1. Januar 2025 wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen.