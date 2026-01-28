Mitglieder-Versammlung des CDU-Stadtverbandes

Der Stadtverband der Kevelaerer CDU lud am Mittwoch, 14.01.2026, seine Mitglieder zu den Vorstandswahlen in die öffentliche Begegnungsstätte Winnekendonk ein.

Zu Beginn der Versammlung wurde im Rahmen einer Schweigeminute an die Verstorbenen des Stadtverbands aus dem letzten Jahr erinnert. Nach den Berichten des amtierenden Vorstands standen die Neuwahlen auf der Tagesordnung. Folgende Positionen wurden für die Vorstandsarbeit in den kommenden Jahren bestätigt bzw. neu besetzt: Michael Kamps (Vorsitzender), Kathrin Boßmann – van Husen, Paul Schaffers, Frank Tunnissen (stellvertretende Vorsitzende), Martin Schmidt (Kassierer), Burkhardt Bonse (Schriftführer), Simon Verhülsdonk (Pressesprecher), Dr. Eva-Maria Pool (Mitgliederbeauftragte), Uwe Christiaens, Guido Küppers, Daniel Makel, Martin Mertens, Matthias Neumann, Wilfried Pliska, Johann Scholten, Benedikt Tebartz – van Elst, Wilhlem Wehren, Hans-Bernd Wessels (Beisitzer). Der Vorstand bedankte sich ausdrücklich bei seinen zwei scheidenden Vorstandsmitgliedern, Hubert van Meegen, für sein 18-jähriges Engagement als Pressesprecher und bei Matthias Wirth als Mitgliederbeauftragter in den letzten Jahren. Mit dem neu gewählten Vorstand könne die Kevelaerer CDU auf ein starkes Team für die anstehenden Herausforderungen im politischen Umfeld der Wallfahrtsstadt blicken, so der erneut gewählte Vorsitzende des Stadtverbandes, Michael Kamps. Auf dem Bild: S. Verhülsdonk, B. Tebartz-van Elst, M. Schmidt, Dr. E.-M. Pool, W. Wehren, K. Boßmann-van Husen, J. Scholten, G. Küppers, F. Tunnissen, M. Kamps, B. Bonse, M. Mertens, U. Christiaens, M. Neumann, W. Pliska, H.-B. Wessels, P. Schaffers, D. Makel (v.l.).