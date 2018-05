Selbst für Menschen, die schon in Rom waren, ist es immer wieder ein besonderes Erlebnis: Von der Engelsburg schweift der Blick über die Via della Conciliazone, an deren Ende sich die mächtige Kuppel des Petersdomes über den Horizont erhebt. Seit nahezu 400 Jahren werfen die Besucher der Ewigen Stadt nun schon ehrfürchtig einen Blick auf den Petersdom.

Ein Erlebnis, das auch Pilgern aus dem Bistum Münster im Oktober ermöglicht wird. Von Dienstag, 23. Oktober, bis Sonntag, 28. Oktober, bietet Emmaus-Reisen eine Fahrt in die Hauptstadt Italiens ein. Begleitet wird die Reise durch Weihbischof Rolf Lohmann, der im Bistum Münster für die Regionen Niederrhein und Recklinghausen zuständig ist. „Ich freue mich auf viele gute Begegnungen in Rom“, sagt Lohmann, „wir werden ganz unterschiedliche Orte besuchen, die uns spirituelle Impulse geben können. So werden wir zum Beispiel die DomitillaKatakomben besuchen, zu denen eine unterirdische Kathedrale gehört. Dort, wo sich schon früh die ersten Christen Roms zum Gottesdienst versammelt haben, werden wir Eucharistie feiern.“

Als weiterer Höhepunkt steht eine Tagesfahrt nach Assisi auf dem Programm. Dort werden die Mitreisenden auf den Spuren des Heiligen Franziskus und der Heiligen Clara wandeln. Ein Besuch am Gründungsort des Franziskaner-Ordens gehört ebenso dazu wie die Besichtigung der Sterbezelle des Heiligen. Ihn hat sich der derzeitige Papst zum Vorbild gemacht und seinen Namen angenommen. Papst Franziskus lädt traditionell mittwochs zur Generalaudienz, an der die Pilgergruppe aus dem Bistum Münster selbstverständlich teilnehmen wird.

„Es ist ein besonders Erlebnis, wenn der Papst durch die Menge der Gläubigen fährt. Auf dem Petersplatz, wo tausende Menschen aus der ganzen Welt versammelt sind und hören, was der Papst ihnen mit auf den Weg gibt, merkt man, dass die Kirche tatsächlich weltumspannend ist. Da entwickelt sich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das keine Landesgrenzen kennt“, macht Weihbischof Lohmann neugierig auf dieses Erlebnis.

Das komplette Programm der Romreise mit allen geplanten Besichtigungen gibt es im Internet auf der Seite www.emmaus-reisen.de, zudem kann es angefordert werden unter Telefon: 0251/265500 oder per Mail an die Adresse info@emmaus-reisen.de. Inklusive Transfer von Münster, Recklinghausen oder Duisburg zum Flughafen kostet die Reise im Doppelzimmer 1265 Euro, im Einzelzimmer 200 Euro mehr.