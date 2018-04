Erstmals bietet Westfalendampf einen Dampfzug nach Papenburg zur Meyer-Werft an. Der historische Zug startet am 8. September in Goch, weitere Zusteigehalte werden in Kevelaer, Geldern, Aldekerk, Kempen, Krefeld und Duisburg eingelegt. Gezogen wird der Westfalendampf-Sonderzug auf dem Abschnitt Goch – Münster von einer der alten Diesellok Lollo 216 002. In Münster wartet bereits die preußische Personenzugdampflok 78 468 auf die Teilnehmer. Sie wird den langen Westfalendampf-Sonderzug weiter nach Papenburg ziehen. (Am Zugschluss läuft die Diesellok mit, um die Dampflok beim Anfahren zu unterstützen.)

Papenburg wird gegen Mittag erreicht

Wer möchte, kann hier an einer Besichtigung der Meyer-Werft teilnehmen. Der zweistündige Rundgang durch die neuen Erlebniswelten startet mit einem informativen und emotionalen Film über die Werft. Im Anschluss tauchen die Besucher in Begleitung eines Gästebetreuers in die Geschichte der Werft ein. Pioniergeist und Mut der verschiedenen Generationen führten zum heutigen Global Player in der Branche. In den geheimen Tagebüchern der Familie Meyer können die Besucher wichtige Meilensteine, wie den Wandel vom Holz- zum Stahlschiffbau und den Einstieg in den Kreuzfahrtschiffbau nachvollziehen.

Der Aufenthalt in Papenburg beträgt insgesamt rund sechs Stunden. Die Fahrgäste werden in Gruppen zu je 150 Personen aufgeteilt und mit Bussen zur Meyer-Werft gebracht. Die restliche Zeit kann genutzt werden, um sich den Ort in Ruhe anzusehen.

Der Sonderzug besteht aus sehr bequemen historischen Schnellzugwagen der 1. und 2. Klasse (keine Holzsitze). Im Barwagen gibt es auf dem Hinweg belegte Brötchen, Kaffee und Tee, während auf dem Rückweg dort gefeiert werden kann.

Der historische Sonderzug startet in Goch gegen 7 Uhr. Weitere Zustiege sind in Kevelaer 7:10 Uhr, Geldern 7:25 Uhr, Aldekerk 7:40 Uhr und Kempen 7:50 Uhr. Die Rückankunft erfolgt gegen 23:10 Uhr spätestens in Goch. Die Fahrkarten kosten in der 1. Klasse für Erwachsene 99 Euro und für Kinder von 3 bis 14 Jahren 59 Euro und in der 2. Klasse 79 bzw. 49 Euro. Die Besichtigung der Meyer-Werft ist im Fahrpreis bereits enthalten.