Mit Volldampf an den Rhein

Normalerweise fährt er samstags, im Juni ist der Westfalendampf-Schnellzug ausnahmsweise an einem Freitag unterwegs. Am 24.6. wird der Sonderzug auch in Kevelaer über die Schienen rollen. Direkt nach dieser Fahrt wird die Niederrheinstrecke von Goch nach Krefeld für längere Zeit wegen umfangreicher Modernisierungsarbeiten gesperrt. Dieser Sonderzug bietet daher die letzte Möglichkeit, bei einer Mitfahrt im Dampfzug die landschaftlich reizvolle Strecke mit den alten Formsignalen zu erleben.

Der lange Westfalendampf-Schnellzug wird auf dem Hinweg von der riesigen, kohlegefeuerten „Schnellzugdampflok 01 519“ aus Rottweil gezogen. Interessierte haben jetzt wieder die Chance, eine Fahrt im historischen Zug entlang des Rheins zu erleben.

Über Koblenz nach Boppard

Ziel des Sonderzugs ist zunächst Koblenz. Wer möchte, kann dort bereits aussteigen und sich die sehenswerte Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Mosel ansehen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, im Dampfschnellzug bis nach Boppard weiterzufahren. Hier wartet bereits ein Sonderschiff auf die Fahrgäst*innen. Das Schiff bringt die Passagier*innen auf der gut einstündigen Fahrt zurück nach Koblenz. Mit etwas Glück kann von Bord des Schiffes die Vorbeifahrt des Dampfzuges fotografiert werden, da der Zug ebenfalls zur Abstellung nach Koblenz zurückfährt. Am Abend verlässt der lange Westfalendampf-Sonderzug Koblenz in Richtung Niederrhein. Auf dem Rückweg wird der Zug voraussichtlich von einer alten Diesellok der Baureihe 218 gezogen.

Der Wagenpark des Sonderzuges besteht aus historischen Reisezugwagen aus den 1960er-Jahren. Natürlich ist auch wieder der beliebte Barwagen dabei, um die Fahrgäst*innen mit Getränken und kleinen Speisen zu versorgen.

Der historische Sonderzug startet in Goch gegen 6.50 Uhr, in Kevelaer gegen 7.10 Uhr, in Geldern ab 7.25 Uhr und in Aldekerk ab 7.40 Uhr. Die Rückankunft erfolgt gegen 23 Uhr.

Die Fahrkarten können im Internet unter www.westfalendampf.de oder telefonisch unter 02572-1793 (Infotelefon Westfalendampf, Emsdetten) bestellt werden. Weitere Infos gibt‘s unter www.westfalendampf.de.