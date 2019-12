Mit Siegen in die Winterpause

Beide Mannschaften der KSV-Volleyballer standen zu ihren letzten Spielen des Jahres auf dem Feld. Den Anfang machte dabei die Reserve vom KSV, die beim 1. VBC Goch antrat.

Gegen die bislnag noch sieglosen Volleyballer vom 1. VBC Goch benötigte der KSV II gerade einmal 53 Minuten, um den Gegner mit 25:15, 25:20 und 25:6 vom Platz zufegen. Die Mannschaft wurde dabei von Andreas Holtappels betreut, der gleichzeitig auch als Spieler eingetragen war. Er konnte sich die ersten Sätze aber relativ beruhigt von der Bank anschauen. Die Dominanz war zu groß, wenn auch nicht immer alle Möglichkeiten konsequent umgesetzt wurden.

Ein Beleg der Kräfteverhältnisse war der dritte Satz, in dem Holtappels die Mannschaft zu dem 25:6 und damit zu dem 3:0 Erfolg führte. Der KSV II überwintert damit auf dem vierten Tabellenplatz.

Für den Kevelaerer SV II spielten: Broeckmann, Eyll, Holtappels, Kannenberg, Nikrandt, Ophey, Peters, Reuters und Tönißen

Auch die erste Mannschaft wollte das letzte Spiel vor der Winterpause natürlich mit einem Sieg gegen den TuS 08 Linfort beenden. Allerdings musste Trainerin Heike Thyssen bei dem Auswärtsspiel auf Außenangreifer Sebastian Derrix krankheitsbedingt verzichten. Dennoch startete der KSV stark in die Partie und lag schnell mit 7:1 vorne. Dann schlichen sich allerdings Fehler ein. Beim Stand von 8:7 für Linfort reagierte Heike Thyssen und brachte Marco Bergers für Marc Ophey auf der Außenposition. Mit ihm stabilisierte sich das Spiel wieder und beide Mannschaften schenkten sich nichts. So ging es sogar in die Verlängerung. Das Aufschlagsrecht wechselte in der Endphase immer wieder und beide Teams hatte immer wieder die Möglichkeit den Satz zu ihren Gunsten zu beenden. Letztendlich war es Mirko Novak vergönnt mit zwei Punkten bei eigener Aufgabe den Satz mit 32:30 zu gewinnen.

Auch Satz zwei ging ausgeglichen weiter. Jedoch brachte der KSV den Gegner durch leichtfertige Fehler immer wieder ins Spiel. Gerade zum Ende des zweiten Satzes sollte sich das rächen. Nach dem 18:18 gelangen dem KSV nur noch drei Punkte.

So musste dieser Satz mit 21:25 abgegeben werden. Marc Ophey, zwischenzeitlich wieder ins Spiel gekommen, agierte nun wesentlich konzentrierter und entsprechend erfolgreich. Auch die kämpferische Einstellung der Mannschaft stimmte und so konnte sich der KSV eine 10-Punkte Vorsprung erspielen.

Nach dem 14:4 ließ es der KSV zwar ein wenig gemächlicher angehen, aber der Satzerfolg war den Marienstädtern nicht mehr zu nehmen. Mit 25:22 machten sie die 2:1 Satzführung perfekt.

Der vierte Satz begann wieder ausgeglichen, aber im Satzverlauf zeigte der KSV seine Überlegenheit. Einen ersten, kurzen Einsatz hatte dann auch Marcel Thyssen, der, immer noch vom Schlüsselbeinbruch gehandicapt, zumindest die Aufgabe zum Spielball erfolgreich machen durfte. Mit 25:18 und damit im Endergebnis 3:1 gewann der KSV dieses Spiel und belegt nun den vierten Tabellenplatz. „Unser Ziel, den Anschluss an die Spitze wieder herzustellen, haben wir erreicht und können uns jetzt erst mal die Pause gönnen“, resümierte Heike Thyssen am Ende der Partie.

Für den Kevelaerer SV spielten: Bergers, Broeckmann, Kannenberg, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Thyssenund Verhoeven.