Christian Möllerke hat sich mit seinem Unternehmen „Steelbuddy“ in Kevelaer selbstständig gemacht Mit Mut zur eigenen Firma

Christian Möllerke, „Steelbuddy“, fertigt neben Geländern auch diverse andere Arbeiten aus Stahl an. Foto: eg

Noch hat Christian Möllerke seine eigene Garage zur Werkstatt umfunktioniert. Auf ewig soll das allerdings nicht so bleiben. Denn sein Unternehmen „Steelbuddy“, das der Kevelaerer derzeit nebenberuflich führt, soll in Zukunft noch wachsen. Gegründet hat Möllerke seine Firma im Frühjahr dieses Jahres. Auf dem Tagesplan stehen neben Reparaturarbeiten unter anderem auch das Entwerfen und Herstellen unterschiedlicher Stahlbauteile. „Mein Ziel ist es, Ihre kreative Idee in die Tat umzusetzen“, sagt Möllerke.

Während der Kevelaerer sein eigenes Unternehmen aufzieht, arbeitet er hauptberuflich als Konstrukteur. Und gerade diese Tätigkeit hat den 36-Jährigen darin bestärkt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Denn, so verrät der gelernte Konstruktionsmechaniker, im Laufe der Jahre ist ihm schlichtweg der praktische Bezug in seinem Beruf verloren gegangen. Aktuell sitzt er dort nämlich im Büro. Das unmittelbare Handwerk, die Arbeit mit den Materialien selbst, die fehle ihm.

Bereits vor einiger Zeit sei dann die Idee der Selbstständigkeit entstanden, sagt Möllerke. „Das war immer ein Traum.“ Während dieser Traum zwischenzeitlich aufgrund beinahe unüberwindbarer bürokratischer Hürden zu scheitern drohte, konnte der 36-Jährige nun offiziell an den Start gehen.

Arbeiten nach individuellem Wunsch

Den Kundenstamm möchte sich der Unternehmer nach und nach aufbauen. Ob es bei einem …