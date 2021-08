Sarah Hübers von „Dein Song“ begeisterte beim Bühnenhaus-Open-Air Mit Musik im Blut die Bühne gerockt

Sarah Hübers sorgte am Wochenende für Unterhaltung beim Bühnenhaus-Open-Air. Foto: DdB

Die Musik liegt ihr einfach im Blut. Ihre ganze Familie ist musikalisch: Ihr Vater spielt als Schlagzeuger in einer Band, die Mutter singt im Chor. Auch Sarah Hübers wusste schon mit neun Jahren, was sie will: „Ich will Rockstar werden.“ Mittlerweile hat die erst 15-Jährige schon jede Menge Bühnenerfahrung.

Neben Auftritten in der Rockschule von Marco Launert hat sie schon einige Fernsehauftritte gemeistert: Sie stand mit Nena, Angelo Kelly und der Kelly Family sowie den „Voice Kids“ schon auf großen Bühnen. Ihren ersten eigenen Song schrieb sie mit neun Jahren, zwei eigene CDs erschienen 2018 und 2019. In diesem Jahr gewann die Bocholterin mit ihrem eigenen Lied „Leise Worte werden laut“ bei der Kika-Serie „Dein Song“ und wurde „Songwriterin des Jahres 2021“.

Eigenes, Cover & Gitarre

Am vergangenen Sonntag zeigte Sarah Hübers auf der Bühne beim Bühnenhaus-Open-Air, was sie stimmlich und gitarristisch alles drauf hat. Die Schülerin und Musikerin bot ein gut einstündiges Programm, das abwechselnd aus eigenen und gecoverten Songs bestand. Wie ein Profi stand sie ganz ohne Noten oder Texte allein auf der Bühne, sang und begleitete sich auf der Gita…