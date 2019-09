Eigentlich kennen sie sich schon seit Kindheitstagen. Sie wuchsen beide hier auf, besuchten auch den gemeinsamen Kindergarten, doch waren in verschiedenen Gruppen. Erst später lernten sie sich auf dem Geburtstag des späteren Trauzeugen des Bräutigams näher kennen und lieben. Seit fünf Jahren sind sie ein Paar, am vergangenen Samstag haben Michèle Bühner und Dirk Keysers in der Hubertuskapelle auf Keylae…