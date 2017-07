Mit Kutsche und Barkasse

Vier Tage lang fuhr der VdK-Ortsverband nach Lauenburg an der Elbe. Auf der Hinfahrt wurde ein Zwischenstopp zur Besichtigung des Schlosses in Bückeburg eingelegt. Anschließend ging es dann zum eigentlichen Ziel, dem Hotel „Zum alten Schifferhaus“ nach Lauenburg.

Nach dem Einschecken traf man sich auf der Hotelterrasse zu einem deftigen Abendessen. In gemütlicher Runde klang danach der Tag aus.

Der zweite Tag führte die Gruppe aus Kevelaer nach Lübeck, wo die Teilnehmer vom Wasser der Trave und den Kanälen aus mit einer historischen Hafenbarkasse die Stadt besichtigen konnten. Nach einer individuellen Freizeitgestaltung in Lübeck ging‘s später zurück nach Lauenburg.

Am dritten Tag nahm man die Inselstadt Ratzeburg in Augenschein. Anschließend folgte die Rückfahrt nach Lauenburg. Am vierten Tag war die Heimreise angesagt, wobei es einen Zwischenhalt in Lüneburg gab. Auf historischen Kutschen wurde dabei die Innnenstadt besichtigt. Danach ging es dann auf die Rückfahrt nach Kevelaer, wo die Gruppe nach vier erlebnisreichen Tagen am Abend ankam.