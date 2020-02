Mit Kostümen, Spaß und Humor

Noch ehe die eigentliche Sitzung um 19.11 Uhr in der prall gefüllten Öffentlichen Begegnungsstätte begann, hatte der Vorsitzende der Geselligen Vereine, Rüdiger Göbel, eine schlechte Nachricht. „Leider wird sie heute nicht kommen“, deutete er an, dass die in den letzten Jahren so zauberhaft und souverän agierende Moderatorin „Annemieken Dubbelvla“ alias Anne Foitzik in diesem Jahr die Jecken mit ihrem niederländischen Charme und ihrer ungezwungenen Art nicht verwöhnen würde. Dass sie trotzdem später mit „anwesend“ war, hatten die bunt kostümierten Jecken - vom Knastbruder bis zum Grashüpfer - einer Art Handy-Live-Schaltung zu ihr zu verdanken, wo „Annemieken“ ihre Abwesenheit mit einer Reiseeinladung begründete, allen aber empfahl: „Genießt den Karneval.“