Mit Kevelaer-Souvenirs entspannt einkaufen

Die Falttasche „Kevelaer“ ist der perfekte Begleiter für den Alltag. Ob beim Wocheneinkauf, auf dem Markt oder beim spontanen Shoppingbummel durch die Innenstadt – die Tasche bietet ausreichend Platz.

Dank ihres cleveren Faltmechanismus lässt sie sich im Handumdrehen verstauen und passt bequem in jede Hand- oder Jackentasche. Gefertigt aus robustem Polyester in klassischem Dunkelblau vereint sie Funktionalität mit stilvollem Design. Sie ist für nur 3,90 Euro erhältlich.

Auch der Kevelaer-Triggi darf nicht fehlen. Der handliche Einkaufswagenlöser überzeugt nicht nur durch seine hochwertige Verarbeitung, sondern auch durch sein frisches, buntes Design. Er ist ein Stück Kevelaer für den Schlüsselbund – praktisch, funktional und zugleich ein Andenken an die Wallfahrtsstadt. Für nur 2,50 Euro erleichtert der Triggi jeden Einkauf.

Ein besonderer Anlass, die Souvenirs direkt auszuprobieren, bietet sich bei der „Nacht der Trends“ am 13. September 2025 in Kevelaer. Bei diesem beliebten Event öffnen zahlreiche Geschäfte bis in den späten Abend hinein ihre Türen und präsentieren aktuelle Herbst- und Wintertrends.

Musik, besondere Aktionen und ein stimmungsvolles Ambiente laden zu einem entspannten Shopping-Erlebnis ein. Für alle, die an diesem Tag durch die Innenstadt bummeln möchten, ist die Falttasche der ideale Begleiter – leicht, praktisch und mit viel Stauraum für die neuen Lieblingsstücke.

Beide Artikel sind sowohl im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de als auch direkt in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.