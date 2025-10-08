Mit Kevelaer-Regenschirm durch den Herbst

Der Herbst zeigt sich von seiner typischen Seite: bunte Blätter, frische Luft – und natürlich der ein oder andere Regenschauer. Doch auch wenn dunkle Wolken aufziehen, muss niemand auf einen entspannten Einkaufsbummel in der Kevelaerer Innenstadt verzichten.

Mit den hochwertigen Regenschirmen vom Kevelaer Marketing bleibt man nicht nur trocken, sondern trägt ein stilvolles Andenken an die Wallfahrtsstadt bei sich.

Perfekter Begleiter bei Regenwetter

Besonders praktisch ist der handliche, dunkelblaue Taschenschirm mit Kevelaer-Logo. Für 15,90 Euro erhältlich, passt er problemlos in jede Tasche.

Wer es klassisch und elegant mag, entscheidet sich für den dunkelgrauen Stockschirm mit der Silhouette der Wallfahrtsstadt. Auch bei stärkerem Regen bietet er zuverlässigen Schutz und kostet 19,90 Euro.

Beide Modelle verbinden Funktionalität mit einer besonderen Note Heimatverbundenheit – ideale Begleiter für Spaziergänge und Shoppingtouren durch Kevelaer.

Erhältlich sind die Schirme direkt in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob oder bequem im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de.