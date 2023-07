Marianne Goemans ist in diesen Tagen 90 Jahre alt geworden Mit ideal schöner Knabenstimme

von Delia Evers





In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Marianne Goemans

Ihr Leben ist reich an Musik und Erlebnissen: Viele Jahrzehnte sang Marianne Goemans als Mitglied des Musikvereins jede Woche in der Basilika und immer wieder in den großen Kirchen Europas. Ganz zu Beginn hatte ein Kritiker sie irrtümlich als Träger einer „ideal schönen Knabenstimme“ betitelt. Ihre Stimme erhob sie bis Ende der 1990er-Jahre zur Ehre Gottes und zu fröhlicher Geselligkeit. Sie hörte mit einem Schlag auf: Sie hatte eine Brustkrebsoperation überstanden, musste Hormone nehmen und erlebte, wie ihre Stimme sich veränderte: „Ich bekam die hohen Töne nicht mehr hin.“

Da hatte sie den Musikverein längst reich beschenkt. „Ich war 13 Jahre alt, als Annemie Miksa und ich vor Chordirektor Kempkes standen und um Aufnahme in den Jungfrauenchor baten.“ Damals hatte sie keine Ahnung, „dass dieser Tag für mich der Beginn einer halben Lebensaufgabe sein würde“. Schon bald fragte Kempkes das junge Mädchen, ob es im Hochamt mitsingen wolle. Das löste einen Kulturschock aus. Sie war das erste weiblic…