Mit Handicap zur Innungsbesten

Zum dritten Mal in Folge stellt das Küchenteam der Schulmensa in Kevelaer die Innungsbeste bei den Auszubildenden im Bereich „Fachpraktikerin Küche“.

Michelle Blenkers hat es geschafft: Nach drei Jahren intensiver Ausbildung holte sie in ihrer Abschlussprüfung 85 von 100 Punkten und wurde damit Beste im Bezirk der Industrie- und Handelskammer zu Duisburg.

„Das hat mich total gefreut“, berichtet die 21-Jährige. Denn ihr Weg dorthin war kein einfacher.

Mit sechs Jahren kam sie an den Niederrhein zu ihrer Pflegefamilie – gezeichnet vom Fetalen Alkoholsyndrom (FAS). Ihre leibliche Mutter hatte in der Schwangerschaft Alkohol getrunken und Drogen konsumiert.

„Ich kann nichts dafür, dass mir das passiert ist“, erläutert Michelle. Mit den Folgen – Konzentrationsschwächen, Schwierigkeiten beim Erkennen von Emotionen und Einschätzen von Situationen, Überforderung durch Neues – muss sie leben. Und das tut sie: fröhlich, aufgeweckt, neugierig und mit vielen Plänen für die Zukunft.

„Die Mensa habe ich während eines sechswöchigen Schulpraktikums kennengelernt und wollte auf jeden Fall nach meinem Förderschulabschluss hierhin“, so Michelle.

Gestartet ist sie zunächst mit einer einjährigen Berufsvorbereitung, bevor es in die Ausbildung ging. Jetzt will sie erst einmal ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln – am liebsten in einer Großküche –, demnächst von ihrer Pflegefamilie ins Betreute Wohnen wechseln und sich später überlegen, noch die Vollausbildung zur Köchin zu absolvieren.

Das SOS-Kinderdorf Niederrhein bildet in Kevelaer junge Menschen mit Handicap im geschützten Rahmen in Küche und Hauswirtschaft aus. Ausbilderinnen und Ausbilder, pädagogische Fachkräfte und eine Psychologin stehen zur Seite.

Täglich werden in der Lernküche bis zu 650 Essen für die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums und der Offenen Ganztagsschule einer Grundschule zubereitet. Salat- und Desserttheke sowie eine Nudeltheke runden das Angebot ab. Gekocht wird mit frischen Zutaten aus der Region. Reis, Nudeln und Rindfleisch gibt es in Bio-Qualität, wofür die Mensa bereits vom Land NRW als „Bio-Leuchtturm“ ausgezeichnet wurde.

Für Michelle war die Mensa in ihrer Ausbildungszeit, die von der Agentur für Arbeit in Wesel gefördert wurde, ein Glückstreffer: „Ich habe den geschützten Rahmen, die Routine gebraucht.“

Auch ihr Ausbilder Thomas Wanders bestätigt: „Für Michelle war vor allem Struktur wichtig und dass wir ihr geholfen haben, sich weniger leicht ablenken zu lassen.“

Ganz besonders habe ihr der Saucenposten gelegen – aber auch die Suppenzubereitung und das Gemüse-„Schnippeln“. Sie sei sehr verlässlich, und sobald eine Aufgabe eingeübt sei, erledige sie diese zu hundert Prozent eigenständig und sehr gut. In ihrer Ausbildungszeit habe sie auch als Teamsprecherin der Auszubildenden schon Verantwortung übernommen und hätte immer einen guten Draht zu den Schülerinnen und Schülern gehabt.

„Für jede Küche ist sie ein absoluter Gewinn“, so Wanders.

Und auch die Prüferinnen und Prüfer der IHK lobten bei der Abschlussprüfung nicht nur das Gericht, das Michelle unter Zeitdruck zubereitet hatte – eine Tomatensuppe mit Toast vorweg und ein selbst paniertes Schnitzel mit Petersilienkartoffeln und Erbsen-Möhren-Gemüse zum Hauptgang –, sondern auch ihre motivierende und entspannende Art gegenüber den anderen Prüflingen.

„Da war ich schon stolz, dass das gesehen wurde“, berichtet die Kevelaererin. Schon Tage zuvor sei sie zwar selbst nervös gewesen – gerade weil die Prüfungssituation ungewohnt gewesen sei -, aber „in der Situation wusste ich, dass ich mich auf mich verlassen kann.“ Anleiter Wanders erklärt dazu: „Die Auszubildenden müssen in der Prüfungssituation absolut sicher sein. Und darauf arbeiten wir hin, indem wir alle möglichen Gerichte kochen und jeden Handgriff einüben. Das gibt Sicherheit und Selbstvertrauen.“

Die intensive Vorbereitung hat sich gelohnt. Am 7. Oktober wird Michelle nun feierlich als Innungsbeste in Duisburg im Beisein ihrer Pflegeeltern und ihres Freundes geehrt. Sie sagt: „Ich freue mich sehr, dass ich das alles dank der ganzen Hilfe geschafft habe. Und ich will anderen zeigen, dass man auch mit Handicap seine Ziele erreichen kann. Denn wenn man etwas wirklich will, dann schafft man es auch.“