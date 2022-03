Anlässlich der Kriegssituation in der Ukraine fand eine Benefizgala im Bühnenhaus statt Mit Gesprächen und Musik gegen Krieg

Karl Timmermann (mit Sparschwein) durfte sich über große Unterstützung für seine Benefizgala freuen. Foto: Franka Gesswein

Am 12. März 2022 veranstaltete der Kevelaerer Musiker Karl Timmermann abermals eine Benefizgala im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer. Die Erträge kommen den Kriegsopfern der Ukraine zugute. Die gesammelten Spenden werden an die Organisation I.S.A.R. (international search and rescue) gehen, die damit medizinische Hilfsgüter in die Kriegsgebiete transportieren wird.

Die Veranstaltung begann um 19 Uhr, begleitet von Lichtinstallationen in den Farben der Ukraine und eröffnet durch den Musikverein Kevelaer. Direkt zu Beginn thematisierte Organisator Karl Timmermann den nur mäßig gefüllten Saal, machte aber während der gesamten Veranstaltung klar, dass das seinem Engagement keinen Abklang tun würde. „Ob Drei oder Tausend kommen, ist egal. Die Leute, die kommen, haben verdient, dass man sich voll reinkniet“, bekräftigte Timmermann.

Viele Gäst*innen hätten wegen Corona abgesagt, erzählte er, wollten aber trotzdem etwas beitragen. So habe es sogar Spenden im Wert von 1.000 Euro gegeben. Die Vorsitzende der I.S.A.R., Daniela Lesmeister, bekräftigte, dass gerade Geldspenden für ihre Organisation von Nöten seien, da sie so gezielter Hilfsgüter zusammenstellen könnten.

Wichtige Solidarität