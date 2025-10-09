Mit der Kutsche in die gemeinsame Zukunft

Viele Menschen fühlten sich während der Coronazeit einsam. So muss es Annika Schwartges und Janik Lange auch ergangen sein, als sie online gingen und sich kennenlernten. Dann war es mit der Einsamkeit auch schnell vorbei und seit dem 5. September 2021 sind die beiden offiziell ein Paar.

Janik (25) ist Kälte- und Klimaanlagenbauer und fährt in seiner Freizeit gerne Motorrad. Auf ihrem Pferd Franky, das sie als Reitbeteiligung reitet, mag es die tiermedizinische Fachangestellte Annika (24) etwas langsamer. Zusammen genießen die beiden die Spaziergänge mit ihrer Dackeldame Elsa.

Dass es vielleicht bald ernster wird, wurde deutlich, als Janik Annikas Eltern im Spaß fragte, was er ihnen zahlen müsste, um ihre Tochter zu heiraten. Drei Kamele müssten es schon sein, war die Antwort. Und so gab es nach dem Antrag in Makkum am Strand bei Sonnenuntergang für die zukünftigen

Schwiegereltern drei kleine Kamel-Kuscheltiere. Man will ja keine Schulden behalten.

An ihrem fünften Jahrestag gaben die beiden sich dann auf dem Standesamt das Ja-Wort.

Am 4. Oktober folgte dann die kirchliche Trauung in der Kerzenkapelle. Zur großen Feier ging es dann mit einer Kutsche, die von Annikas Bruder Sebastian gefahren wurde.

Nach dem großen Fest verbringen die beiden Frischvermählten ihre Flitterwochen in Ägypten.