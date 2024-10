Mit der Kinder-App unterwegs in Kevelaer

Geist Hans, dargestellt von Schauspieler Hendrik Duryn, und Schülerin Lea brauchen Hilfe. Wird Lea sich rechtzeitig mit Hans‘ Hilfe aus dem Bunker, in den Paula sie gesperrt hat, befreien können? Wird sie es schaffen, mit Lukas zur Jahrgangsstufenparty zu gehen? Das alles gelingt nur mit der Unterstützung junger Entdecker.

In Kevelaers Kinder-App werden Fragen zu Sehenswürdigkeiten mit einer spannenden Hintergrundgeschichte verbunden. In den Herbstferien können Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren so gemeinsam mit zwei Mitarbeitenden des Kevelaer Marketing die Innenstadt spielerisch erkunden. Benötigt wird lediglich ein Smartphone mit Internetverbindung, die kostenfreie App „Museum VIRTUELL“ kann bereits vorher installiert werden. Um einen reibungslosen Ablauf des Spiels gewährleisten zu können, müssen Google Maps installiert sowie mobile Internetverbindung und GPS aktiviert sein.

„Dank des digitalen Stadtspiels bekommen Kinder die Möglichkeit, Kevelaer auf eine ganz neue Art zu erkunden“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Der geführte Rundgang findet am 17. Oktober um 14 Uhr statt, Treffpunkt ist vor der Tourist Information am Rathaus. Nach erfolgreichem Abschluss erwartet alle Teilnehmenden noch eine kleine Überraschung. „Selbstverständlich können alle Interessierten das Stadtspiel auch auf eigene Faust mit dem Smartphone spielen. Während des geführten Spiels werden wir jedoch auch noch einige spannende Fakten ergänzen“, verrät Lennard Schiffers vom Kevelaer Marketing.

Tickets für die Gästeführung sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren zahlen 3 Euro, für Erwachsene beträgt der Preis 6 € pro Person. Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden. Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de erhältlich.