Mit dem Rad von Kneipp zu Kneipp

„Ab aufs Rad“ heißt es am Samstag, 1. April 2023, wenn die vom Kneipp-Verein Gelderland e.V., der Wallfahrtsstadt Kevelaer und von der LEADER-Region „Leistende Landschaft e.V.“ geförderten „Kneipp-Rad-Routen“ offiziell eingeweiht werden. Die in das Knotenpunkt-System des Kreises Kleve integrierten drei Fahrradrouten verbinden die Kneipp-Anlagen in Geldern und Kevelaer.

Mountainbike, Stadtrad, Pedelec

„Die Routen führen nicht nur durch eine landschaftlich reizvolle Umgebung, sondern bieten auch ein ideales Wohlfühlprogramm für Körper, Geist und Seele“, betonen Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing, sowie Udo Spelleken, Vorsitzender des Kneipp-Vereins Gelderland. An zwei Treffpunkten werden an diesem Tag die Wege mit erfahrenen Radwanderführern abgefahren. Egal ob Mountainbike, Stadtrad oder Pedelec – alle Drahtesel eignen sich für die Touren und sind herzlich willkommen. Für die eigene Sicherheit empfiehlt sich das Tragen eines Helmes. Getränke und gegebenenfalls ein kleiner Snack sollten eigenständig mitgebracht werden. Für die kleine Stärkung zwischendurch werden auf allen drei Routen ausreichend Pausen gemacht.

Eine der drei Routen startet am 1. April 2023 in Geldern. Interessierte treffen sich mit ihren Fahrrädern um 14 Uhr an der Kneipp-Geschäftsstelle in Geldern, Markt 17, beim Knotenpunkt 20. Im Lebens- und Sinnesgarten am Gesundheits-Campus Clemensstraße kann bereits die „Fünf-Elemente-Philosophie“ nach Sebastian Kneipp erlebt werden. Von dort aus geht es über Schloss Haag und Wetten nach Kevelaer zum Solegarten St. Jakob mit Gradierwerk und Kneipp-Anlage. Nach einer Pause in Kevelaer führt die Tour zurück über Twisteden zum Schloss Walbeck, am Waldfreibad Walbeck und Haus Golten vorbei zum Gelderner Markt. Insgesamt legen die Teilnehmenden etwa 40 Kilometer zurück. Die Rückkehr nach Geldern ist für etwa 18 Uhr geplant.

Zwei weitere Gruppen starten um 14 Uhr in Kevelaer am Informationsgebäude des Solegarten St. Jakob. Die beiden 34 und 38 Kilometer langen Strecken führen durch die niederrheinische Landschaft im Rundkurs über Geldern zurück zum Solegarten St. Jakob. Beide Routen führen über Twisteden und Veert zum Kneipp-Gesundheitsgarten am St. Clemens Hospital in Geldern. Nach einer Pause geht es wieder zurück über Wetten zum Solegarten St. Jakob in Kevelaer. Die Ankunft dort ist für etwa 17.30 Uhr geplant.

Anmeldung erforderlich

Wer Lust aufs Radfahren bekommen hat, kann sich ab sofort einen Platz für eine der drei Touren sichern. Das Angebot ist kostenfrei. Es ist eine Voranmeldung erforderlich. Für die beiden Touren ab Kevelaer ist die Anmeldung persönlich in der Tourist Information in Kevelaer im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz, unter Tel. 02832 / 122-991 oder per E- Mail an tourismus@kevelaer.de möglich. Für die Tour ab Geldern von der Kneipp-Geschäftsstelle aus ist eine Anmeldung per E-Mail an kneipp@kneippverein-gelderland.de gewünscht.