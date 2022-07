Mit dem Rad am Niederrhein entlang

In diesem Jahr gibt es ihn wieder, in altbewährter und traditioneller Form: den „Niederrheinischen Radwandertag“. Insgesamt 63 Kommunen beteiligen sich am Sonntag, 3. Juli 2022, mit 82 Fahrradrouten. Basierend auf dem Knotenpunktsystem werden auf besonderen Routen vielfältige Angebote der beteiligten Kommunen präsentiert. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von „Niederrhein Tourismus“. Mit dabei ist auch die Stadt Kevelaer.

„Wir freuen uns, wieder beim ,Niederrheinischen Radwandertag‘ mit dabei zu sein und erstmalig unsere Stempelstation im Solegarten St. Jakob präsentieren zu können“, freut sich Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing.

Um 10 Uhr geht‘s in Kevelaer los: Ausgestattet mit einer sogenannten Stempelkarte geht’s dann vom Solegarten St. Jakob von Etappe zu Etappe. Wer zwei Stempel ergattert hat, nimmt damit an einer Verlosung teil. „Wir möchten allen Teilnehmenden einen wunderbaren und abwechslungsreichen Aktiv-Tag bescheren. Eine kleine Auszeit in der Heimat“, freut sich Melanie Pastuska aus der Tourist Information, die an diesem Tag den Info-Stand der Wallfahrtsstadt betreuen wird. Unterstützt wird sie dabei von Monika Metsch und einer Gästeführerin, die den Interessierten bei spannenden Kurzführungen den Solegarten zeigen wird. Allgemeine Broschüren zum Thema Radwandern und Routenvorschläge dürfen im Gepäck der Mitarbeiterinnen natürlich auch nicht fehlen. Bis 17 Uhr sind sie mit entsprechenden Tipps am Informationsgebäude des Solegartens zu finden.

Stärkung beim Essen und mit Kneipp

Wer auf seiner Fahrradroute im Kevelaerer Solegarten eine Pause einlegen möchte, ist in der angrenzenden Gastronomie willkommen. Von der Sonnenterrasse ist der Blick auf das Gradierwerk perfekt. Die müden Glieder können außerdem in den Kneipp-Becken gestärkt werden. Dazu gibt’s bei Bedarf Anwendungstipps von der Gästeführerin.

Mitmachen können Radfans aller Altersklassen, denn die Routen sind unterschiedlich lang gewählt. Familien kommen ebenso auf ihre Kosten wie die älteren Generationen. Wer unsicher bei der Routenwahl ist, lässt sich einfach von den Mitarbeiterinnen beraten.