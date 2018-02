Wetten. Eine Idee, die auf Resonanz stieß: Der CDU-Ortsverband Wetten hatte vor seiner anstehenden Mitgliederversammlung im Januar zu einer offenen Nachtwächtertour rund um die St. Petrus-Kirche eingeladen. „Ich freue mich total, dass so viele gekommen sind“, sagte Beate Clasen, Ortsvorsteherin von Wetten.

Sie nahm die „Mitreisenden“ unmittelbar vor der Tour persönlich auf dem Marktplatz in Empfang und führte diese in die St. Petrus- Kirche von Wetten. Über 20 Interessierte, darunter Ortsverbandsmitglieder der CDU Wetten, der Vorsitzende des Stadtverbandes Kevelaer, Paul Schaffers, Kreistagsmitglied Peter Hohl und Anne Walter von den Stadtwerken Kevelaer, (sie hatte ein paar Plänchen für die anschließende Mitgliederversammlung unter dem Arm), lauschten anschließend den spannenden und humorvollen Erzählungen des Nachtwächters Franz-Bernd Hegger.

Der Nachtwächter im historischen Gewand (der spanischen Hofmod…

