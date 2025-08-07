Mit Dampf und Diesel vom Niederrhein an die Mosel

Am Samstag, 13. September 2025, setzt sich im beschaulichen Bahnhof Goch ein langer Schnellzug in Bewegung. Ziel des Sonderzuges der „Arbeitsgemeinschaft Westfalendampf“ ist das schöne Städtchen Cochem an der Mosel. Der Sonderzug startet in Goch gegen 7 Uhr, Zugestiegen werden kann in Kevelaer, Geldern, Aldekerk, Kempen, Krefeld, Neuss, Dormagen und Köln-Süd. Landschaftlich außerordentlich reizvolle Strecken lassen bereits früh Urlaubsstimmung aufkommen. Besonders hervorzuheben ist sicherlich der Abschnitt entlang der Mosel von Koblenz nach Cochem.

Gezogen wird der Zug auf dem Abschnitt Goch – Neuss von einer historischen Diesellok Lollo, alias 216 002. Die Lok ist eine absolute Rarität, es gibt weltweit nur noch ein betriebliches Exemplar!

Ab Neuss soll die leistungsstärkste Dampflok Deutschlands, die riesige Schnellzugdampflok 01 1104 vom rührigen Verein „Faszination Dampf e. V.“ eingesetzt werden. Die Lok bekommt derzeit im historischen Bahnbetriebswerk Dieringhausen neue Radreifen spendiert und soll rechtzeitig zur Fahrt fertiggestellt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Diesellok den Zug auf gesamter Strecke ziehen.

Die Schnellzugdampflok 01 1104 ist mit ihren 2 Meter großen Treib- und Kuppelrädern eine sehr imposante Erscheinung und wird die Fahrgäste sicherlich begeistern! 14 Jahre und viele tausend Arbeitsstunden hat es gedauert, aus einer fast schrottreifen Lok ein Dampflokjuwel zu machen. Es ist wirklich unglaublich, was der Verein „Faszination Dampf e.V.“ in Zusammenarbeit mit den Eisenbahnwerkstätten Krefeld geleistet hat, ein technisches Meisterwerk ist entstanden.

Doch nicht nur die Loks sind historisch, auch die sehr bequemen Abteilwagen der 1. und 2. Klasse (6er Abteile) aus den 1950er bis 60er Jahren sind bei der DB längst nicht mehr im Einsatz. In Zugmitte befindet sich ein Barwagen, hier kann auf dem Hinweg gefrühstückt werden, auf dem Rückweg sorgt hier ein DJ für ausgelassene Partystimmung.

In Cochem besteht ein Aufenthalt von über 6 Stunden. In Cochem gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu erleben, wie etwa die Reichsburg oder die historische Altstadt, so dass es den Fahrgästen sicherlich nicht langweilig werden wird. Wer möchte, kann auch eine schöne Bootstour auf der Mosel unternehmen.

Die Fahrkarten für diesen Sonderzug kosten in der 1. Klasse für Erwachsene 139 € und für Kinder von 3 bis 14 Jahren 79 €, in der 2. Klasse 109 € bzw. 59 €.

Die Karten können im Internet unter www.westfalendampf.de bestellt werden.