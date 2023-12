Theo Helmus gehörte 80 Jahre lang der Blasmusik des Kevelaerer Musikvereins an Mit Blasmusik zur Festkette

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Theo Helmus

80 Jahre gehörte Theo Helmus der Basilikamusik an und gestaltete die Blasmusikabteilung des Vereins entscheidend mit. 44 Jahre stand er ihr vor. In diesen Tagen jährte sich sein Geburtstag zum 95. Mal. Er starb am Nikolaustag 2016. Einer der Höhepunkte seines Lebens war eine Auszeichnung …

„Für alle war klar: Wenn einer aus der Blasmusik die Festkette tragen soll, kann es nur Theo Helmus sein.“ Das sagte 1997 die Vorsitzende des Kevelaerer Musikvereins Annegret Beckedahl. Und „alle“ behielten Recht. Der Mann mit dem Tenorhorn wurde Festkettenträger. Das KB beschrieb damals die Übergabe. „Auf dem Platz ist noch alles still; nur vor dem alten Rathaus hat sich eine kleine Gemeinde versammelt. Der, der jetzt oben auf der Treppe steht, hat das Geschehen 47 Mal von unten aus bewundert, hat dort mit seinem Instrument inmitten des Musikvereins gespielt und nach oben gesehen, hat sich kaum vorstellen können, eines Tages selbst ganz oben zu stehen. Jetzt ist er genau da.“

Bürgermeister Dr. Friedrich B…