Mit Bestzeit ins neue Jahr

Zum Jahreswechsel starteten viele Läufer der Leichtathletikabteilung des Kevelaerer SV beim Silvesterlauf in Pfalzdorf.

Die Leistung des Tages für die Kevelaerer erzielte Ulrike Zeitz-Kempkens bei den Frauen. Uli lief die 10 Kilometer in neuer persönlicher Bestzeit von 42:25 Minuten und belegte in ihrer Alterswertung w50 den 1. Platz. In der Gesamtwertung der Frauen bedeutete das den 7. Platz.

Zu Beginn des neuen Jahres machten sich die Läufer aus Kevelaer auf den Weg zum 1. Hülskensmarathon nach Wesel am Auesee. Hier traten die Kevelaerer in einer Marathonstaffel (42,2 Kilometer mit sechs Startern) an. Die Kevelaerer Staffel erzielte hier den 34. Platz von 77 Mannschaften.

Ulrike Zeitz-Kempkens ging in Wesel über den Halbmarathon an den Start und zeigte in diesem Rennen eine hervorragende Leistung. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit um zwei Minuten auf 1:33,43 Stunden. Sie siegte in ihrer Alterswertung und belegte in der Gesamtwertung der Frauen den 3. Platz.

Ralf Kempkens (m50) belegte in guten 1:43,09 Stunden den 6. Platz bei den Männern.

Foto: KSV