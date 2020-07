Mit 24 Jahren in die Selbstständigkeit gestartet

Muskeln aufbauen, abnehmen und fit werden, ohne etwas dafür zu tun. So stellen sich viele Leute das Training mittels Elektrostimulation (EMS) vor. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Denn auch wenn man zum Training einen Extraanzug anzieht, der Elektroimpulse sendet, steht bei Fitness-Trainerin Elena Kröll auch Bewegung mit auf dem Plan. Die 24-Jährige gebürtige Wettenerin beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem EMS-Training und hat sich nun mit ihrem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht. In Wetten und in Keppeln bietet sie das Training an. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer Ernährungsberatung.