Mirja Boes zu Gast in Kevelaer

Das neue Kulturprogramm der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist in den Druck gegeben worden und wird in den kommenden Tagen präsentiert. Eine Fülle an Aufführungen in den Reihen „Theater“, „Kultur für Kinder“, „Puppenspiel 18+“ sowie „Konzerte & Shows“ erwartet alle interessierten Besucherinnen und Besucher. Ab dem 1. Juli sind die Eintrittskarten erhältlich.

„Arschbombe Olé“

Eine Besonderheit gibt es für die Besucherinnen und Besucher des Kulturangebots bereits am 2. Mai: Denn dann startet der Vorverkauf für einen Abend mit Comedienne Mirja Boes am 21. November. Mit ihrem Programm „Arschbombe Olé“ und musikalischer Begleitung von den „Honkey Donkeys“ wird es wild und lustig im Konzert- und Bühnenhaus. „Wir freuen uns sehr, dass wir Mirja Boes für Kevelaer gewinnen konnten. Vor allem, nachdem sie die 5. Staffel von ‚LOL‘ auf Amazon Prime gewonnen hat“, freut sich Hendrik Görtz, Leiter Kultur bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Zurück in die Pubertät

„Das wird die schlimmste Tour aller Zeiten – für alle, die keinen Spaß verstehen! Wenn doch, könnte es ganz okay werden“, verspricht die Ankündigung zu Mirja Boes‘ neuem Programm. Mit viel Witz und Charme nimmt Boes das Publikum mit in die Zeit der pubertierenden Kinder. Ob sie merkt, dass sie dabei selbst zum „Pubermuttertier“ wird? Plötzlich kann sie sich wunderbar in die Gefühlswelt der Jugendlichen versetzen und scheint dabei zur uncoolsten Mutter der Welt zu werden. Musikalisch begleitet wird sie von den „Honkey Donkeys“.

Ein turbulenter Abend, der die Lachmuskeln ordentlich arbeiten lässt, ist in diesem Jahr einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Tickets

Wer diesen Abend nicht verpassen will, sollte sich schon bald Eintrittskarten sichern. Ab dem 2. Mai sind die Tickets zum Preis von 25 Euro online im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de und www.eventim.de erhältlich. Auch in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob sind Tickets zu kaufen.