Ministerpräsident mittendrin: Hendrik Wüst taucht ein in die City of Dreams

Weeze. Wenn sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst auf den Weg nach Weeze macht, dann geht es nicht nur um große Politik – sondern auch um große Emotionen. Beim diesjährigen Parookaville-Festival am Flughafen Weeze zeigte sich der Landeschef am Freitag (17. Juli) nahbar, interessiert und erstaunlich textsicher im Smalltalk mit Ravern aus aller Welt.

Zwischen Beats und Bürgerdialog

Mitten hinein in die pulsierende „City of Dreams“ führte Wüsts Rundgang – begleitet von einem Tross aus Mitarbeitenden, drei aufmerksamen Sicherheitskräften und einer nicht minder wachsamen Schar an Medienvertretern. Kaum bot sich ein passendes Fotomotiv, scharten sich Kameras und Mikrofone um den Ministerpräsidenten. Mit dabei auch Kevelaers Verleger Rudolf Beerden, der den Besuch journalistisch begleitete.

Doch Wüst suchte nicht nur die Linse, sondern vor allem das Gespräch. Immer wieder blieb er stehen, sprach mit Festivalbesuchern, hörte zu, lachte – Begegnungen auf Augenhöhe, die im politischen Alltag nicht selbstverständlich sind. „Mir ist der direkte Austausch mit den Menschen vor Ort ein besonderes Anliegen“, hatte Wüst im Vorfeld betont – und ließ diesen Worten Taten folgen.