Ministerin Silke Gorißen warnt vor Waldbrand

Mit den Hochsommertemperaturen steigt auch die Waldbrandgefahr. Der vom Deutschen Wetterdienst erstellte Waldbrandgefahrenindex (WBI) hat in Nordrhein-Westfalen erstmals in diesem Jahr flächendeckend die Warnstufe 4 von 5 erreicht. Deshalb könne es in den Regierungsbezirken sogar Waldbrandüberwachungsflüge geben. Das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz und der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen bitten um besonders umsichtiges Verhalten in der aktuellen Zeit.

Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen: „Der Wald ist unser wichtigster Klimaschützer. Ich appelliere dringend an alle Waldbesucher, umsichtig und aufmerksam zu sein. Parken Sie auf befestigten Flächen, damit heiße Autoteile nicht Gras in Brand setzen. Halten Sie Waldzufahrten für Rettungsfahrzeuge frei. Bitte beachten Sie das Rauchverbot im Wald. Wer gegen Regeln und Gesetze verstößt, riskiert das Leben von Mensch und Tier. Mein besonderer Dank gilt allen Feuerwehrleuten, der Polizei, Forstleuten und weiteren Einsatzkräften, die aktuell vor Ort dafür sorgen, dass unser Wald geschützt wird.“

Hartwig Dolgner, Waldbrandexperte bei Wald und Holz NRW: „In Zeiten des Klimawandels müssen wir uns auf trockene, heiße Phasen einstellen. Die Waldbrandvorsorge wird zunehmend bedeutender. Dazu arbeiten wir sehr eng mit den jeweils zuständigen Feuerwehren vor Ort zusammen. Die Unterstützung aller Waldbesucherinnen und Waldbesucher ist ebenfalls sehr wichtig, damit nicht durch Unachtsamkeit, wie Rauchen oder Grillen im Wald oder am Waldrand, Brände entfacht werden.“

Wichtiger Umbau zu Mischwäldern

Waldbrände haben in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen zugenommen und fast immer ist leichtsinniges oder unachtsames Verhalten von Waldbesucherinnen und Waldbesuchern die Ursache. Andreas Wiebe, Leiter von Wald und Holz NRW: „Bitte verhalten Sie sich respektvoll gegenüber dem Wald und halten sich an die Empfehlungen zur Vermeidung von Waldbränden. Unterstützen Sie unsere Forstleute, die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, die überall in unseren Wäldern sichtbar sind. Der Umbau unserer Wälder zu Mischwäldern ist auch aktiver Schutz gegen Waldbrände.“

Wald und Holz NRW hat die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in den vergangenen Jahren intensiviert und stellt digitales Kartenmaterial zur Verfügung, welches den Feuerwehren hilft, zu den Brandherden im Wald zu gelangen. Und was fast noch wichtiger ist: Die Karten zeigen auch die Wege, über die die Feuerweheren mit ihren schweren Einsatzfahrzeugen wieder herauskommen, denn Wendemanöver sind auf schmalen Waldwegen vor allem mit den großen Einsatzfahrzeugen in der Regel nicht möglich.

Nach den Hitzetagen sind Niederschläge mancherorts wahrscheinlich. Der Deutsche Wetterdienst rechnet aber nicht mit flächendeckenden Niederschlägen. Deshalb wird die Waldbrandgefahr voraussichtlich Regional noch länger hoch bleiben.

Informationen rund um das Thema Waldbrand gibt‘s unter www.wald.nrw/brand.