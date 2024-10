Minigolfanlage in Twisteden schließt

Der Hebst ist da und die Minigolfanlage des Natur- und Heimatvereins Twisteden-Kleinkevelaer geht in die Winterpause. Am Sonntag, 27. Oktober, besteht in diesem Jahr zum letzten Mal die Möglichkeit in Twisteden Minigolf zu spielen. Von Ostern bis zum Ende der Herbstferien haben viele Menschen von nah und fern sich hier sportlich betätigt und/oder es sich bei Gegrilltem und einem Kaltgetränk gut gehen lassen. Norbert Baumann – Vorsitzender des Natur- und Heimatvereins: „Besonders bedanken möchte ich mich bei den ehrenamtlichen Helfern, die es immer wieder ermöglichen, dass in unserem Dorf so eine schöne Minigolfanlage betrieben werden kann! Alle Gäste lade ich gerne ein, ab Ostern 2025 unsere Minigolfanlage wieder zu besuchen!“

Bevor die Tore sich für dieses Jahr schließen, gibt es aber noch ein Highlight: Am Samstag, 16. November, findet ab 11 Uhr am Minigolf in Twisteden der ‚Sternenmarkt“ statt. Hier werden an über 20 Ständen bis 18 Uhr viele Handarbeiten, tolle Dekoartikel und Weihnachtsgeschenke angeboten. Für das leibliche Wohl und die musikalische Unterhaltung ist selbstverständlich gesorgt.