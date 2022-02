Mini-Aufsteiger bekommt neues Design

Es ist schon lange Tradition: Seit Ende der 90er-Jahre gibt es einen Modellballon in der Stadtverwaltung in Kevelaer. Das Besondere: Sein Design ist an das des beliebten Kevelaerer Aufsteigers angepasst. Damals diente der gelb-blaue Heißluftballon als Dekoration im ehemaligen Service-Center der Stadtverwaltung und wurde seit dem Umzug eingelagert. Nun wurde sein Äußeres an den neuen Aufsteiger angepasst und soll zukünftig wieder in der Tourist Information ausgestellt werden.

Der Hingucker war ein Geschenk

Doch woher kommt eigentlich die kleine Variante des Aufsteigers? Das Spielzeuggeschäft „Röhricht“ an der Hauptstraße, bis 2007 von Dieter Jungfer betrieben, war für Kevelaerer*innen und Besucher*innen immer eine feste Größe in der Kevelaerer Innenstadt. Zusammen mit dem Kulturverein „Impuls“ veranstaltete der Inhaber zudem die „Niederrheinische Spielzeugmesse“ im Konzert- und Bühnenhaus und in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Jungfer ließ den circa einen Meter hohen Modellballon eigens von einem Modellbauer fertigen und überließ ihn der ehemaligen Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft. In seinem Spielzeuggeschäft gab es den Modell-Aufsteiger damals sogar auch in einer kleineren Ausführung für Ballonfans und Hobbybastler*innen zum selbst zusammenbauen.

Douteil brachte neue Farbe und Folie ins Spiel

Für die Neugestaltung des Aufsteiger-Modells wurde die ortsansässige Firma „Douteil Werbetechnik Kevelaer“ beauftragt. Diese sorgte für die Anbringung des neuen Designs am alten Modell, hierzu wurde das Exponat zuerst in den Farben Blau und Weiß lackiert und dann mit dem Schriftzug foliert.

Der alte Miniatur-Aufsteiger wurde bisher nur zu Dekorationszwecken im ehemaligen Service-Center verwendet. Jetzt soll er die neugestaltete Tourist Information aufwerten und außerdem zu Werbezwecken auf touristische Messen mitgenommen werden.