Michael Stenmans ist neuer Vorsitzender der St. Maria Schützenbruderschaft Achterhoek

Aufhören, wenn es am schönsten ist. Das war sicher nicht der Grund, warum Willi Gietmann nach 26 Jahren den Vorsitz der St. Maria Schützenbruderschaft Achterhoek in jüngere Hände gegeben hat. „Ich denke, es ist Zeit für neue und frische Ideen“, sagt Gietmann, dem es in seiner Zeit als Vorsitzender gelungen war, die Jugend für die Schützenbruderschaft zu motivieren, sie mit ins Boot zu holen.

So überrascht es auch nicht, dass sein einstimmig gewählter Nachfolger Michael Stenmans, gerade mal 27 Jahre jung ist. In den Augen von Willi Gietmann ist er für den Verein die Idealbesetzung. „2008 löste er mich schon als jüngster Schützenkönig ab…“, so der scheidende Vorsitzende über seinen Nachfolger.

Michael Stenmans lebt eine Familientradition weiter. Der Bruderschaft in Achterhoek anzugehören, sich im Verein zu engagieren, ist in der Familie Stenmans eine Selbstverständlichkeit. „Ich bi…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.