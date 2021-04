Metalltür aufgehebelt

In der Zeit zwischen Dienstagnacht, 23 Uhr, und Mittwochfrüh, 28. April 2021, 5 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Lager auf einem Hof an der Winnekendonker Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Metalltür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Diebe entwendeten verschiedene Elektrowerkzeuge, darunter ein Bohrschrauber und eine Trennmaschine, sowie eine Benzin-Kettensäge. Außerdem nahmen sie ein Jugendfahrrad mit 26-Zoll-Rahmengröße an sich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.