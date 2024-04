Metall-Gesellen in Kleve losgesprochen

29 Junggesellen und eine Junggesellin der Innung für Metallhandwerk des Kreises Kleve feierten in der Lehrwerkstatt am Berufskolleg Kleve jetzt ihre Lossprechung. Nach einer dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit haben sie ihre Gesellenprüfung erfolgreich abgelegt. Die Innung sprach sie von den Pflichten der Lehrzeit los und erhob die Nachwuchshandwerkerin und die Nachwuchshandwerker in den Gesellenstand.

Obermeister Johannes Flinterhoff aus Kalkar gratulierte den ehemaligen Auszubildenden in der ÜBL-Werkstatt am Berufskolleg Kleve zur bestandenen Gesellenprüfung. Er freute sich, mit ihnen an diesem Tag den Abschluss ihrer Berufsausbildung feiern zu können.

Jürgen Dußling aus Kleve richtete als Lehrlingswart der Innung einige Worte an die jungen Erwachsenen: „Für einige von euch war diese Ausbildung bestimmt ein schwerer Weg, aber egal, wie schwer er war, ihr habt ihn gemeistert. Ab heute seid ihr eigenverantwortlich in eurer Arbeitswelt unterwegs, das Handwerk bietet euch viele Möglichkeiten in der Fort- und Weiterbildung, geht euren Weg weiter und nutzt die Chancen sowie die Vielfältigkeit der Weiterbildung, welche das Handwerk für euch bereithält. Mein Dank gilt heute Abend auch den Familien und Ausbildern, die euch den Rückhalt während der Ausbildung und in den Zeiten der Prüfungen gegeben haben. Ich freue mich sehr, dass viele Angehörige und Ausbilder heute zur Lossprechungsfeier und After- Work-Party erschienen sind. In meiner Funktion als Lehrlingswart der Innung spreche ich euch nun von den Pflichten, die ihr mit dem Abschluss eures Ausbildungsvertrages eingegangen seid, frei und erhebe euch in den Gesellenstand.“

Nach der offiziellen Freisprechung überreichte der Lehrlingswart gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, Klaus von Agris, die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse an die losgesprochene Junggesellin und die losgesprochenen Junggesellen.

Auch in diesem Jahr nahm die Innung eine Auszeichnung für besonders gute Leistungen im Rahmen der Gesellenprüfung vor. Lukas Janßen aus Kevelaer, der bei der Druyen Maschinenbau GmbH in Straelen im Ausbildungsberuf „Feinwerkmechaniker FR: Maschinenbau“ ausgebildet wurde, freute sich über eine Auszeichnung als Innungsbester in seinem Beruf. Der Feinwerkmechaniker plant, in Zukunft die Meisterschule in Düsseldorf zu besuchen. Doch erst einmal wird er beruflich bei Druyen Maschinenbau bleiben und dort als Geselle arbeiten, um praktische Erfahrungen als Feinwerkmechaniker zu sammeln.

Bei Metallbau Vos GmbH (Geldern) hat Nico Kubasik aus Geldern seine Ausbildung zum „Metallbauer FR: Konstruktionstechnik“ absolviert. Für Kubasik ist klar, dass er mit seiner erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung zukünftig die Chancen der Qualifizierung sowie der Fort- und Weiterbildung, die das Metallbauer-Handwerk ihm bietet, nutzen wird. Ob der Weg ihn dabei zur Meister- oder Technikerschule führt, hat er noch nicht final für sich entschieden. Bis dahin wird er als Metallbauergeselle arbeiten.

Farina Sieben aus Weeze freute sich über eine Auszeichnung als Innungsbeste im Ausbildungsberuf „Metallbauerin FR: Nutzfahrzeugbau“. Die engagierte Nachwuchshandwerkerin wurde bei der Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH in Goch ausgebildet und hat ihre Zukunft schon fest im Blick. Zunächst wird sie weiterhin bei Kässbohrer Fahrzeugwerke als Gesellin tätig sein, um ihre praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vertiefen. Dann geht es für sie weiter nach Düsseldorf zur Meisterschule, um zukünftig in den elterlichen Betrieb einzusteigen.

Die „ausgezeichneten“ ehemaligen Auszubildenden erhielten von der Innung eine Ehrung sowie als Geschenk für ihre guten Leistungen ein „Bosch Baustellenradio“. Von der IKK Classic gab es ebenfalls Präsente: Nico Kubasik erhielt als bester „Metallbauer FR: Konstruktionstechnik“ zusätzlich einen Lehrgangsgutschein vom DVS Bezirksverband Kleve.

Die Innung für Metallhandwerk des Kreises Kleve freut sich über den neuen Handwerkernachwuchs und lud im Anschluss an die Lossprechungsfeier zu einer großen After-Work-Party ein. Bis spät in den Abend fachsimpelten die Gäste bei leckerem Essen und führten gute Gespräche.

Zwei der losgesprochenen Auszubildenden haben ihre Ausbildung übrigens in einem Kevelaerer Betrieb absolviert: Julian Schenk und Laurin-Noah Dicks wurden bei der Helmut Brouwers GmbH ausgebildet.