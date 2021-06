MERA will noch nachhaltiger werden

In diesem Jahr ist alles anders. Nach Ausfall der Messe Interzoo im vergangenen Jahr, ist MERA in diesem Jahr auf der digitalen Messe mit neuem Team vertreten. Mit dabei sind Martin Spengler, der Felix Vos ab sofort als zweiter Geschäftsführer in den Bereichen Marketing und Vertrieb unterstützt, und die neue Marketingleitung Sibylle Geisert.

Mit frischem personellem Wind und einem optimierten Sortiment verfolgt der Tiernahrungshersteller aus Kevelaer weiter das Ziel, das nachhaltigste Unternehmen der Tiernahrungsbranche zu werden.

Auf dem digitalen Messestand der Interzoo werden neben den neuen Nassfuttervarianten der MERA Cats-Linie auch die aktuellen Nachhaltigkeitsentwicklungen vorgestellt.

Seit drei Generationen produziert das Familienunternehmen MERA Ernährungskonzepte für Hund und Katze – made in Germany, die sowohl in Deutschland als auch in 40 Ländern weltweit vertrieben werden. Auch für die Zukunft setzt das Unternehmen auf Innovationen und internationales Wachstum.

Katzen

Im vergangenen Jahr hat der Tiernahrungshersteller seine neue Produktlinie MERA Cats mit acht Trockenfuttersorten für Katzen auf den Markt gebracht. Pünktlich zur Messe erweitert das Unternehmen das Sortiment um vier verschiedene Nassfuttervarianten für erwachsene Katzen.

„Katzen lieben Abwechslung. Trockenfutter erfreut sich großer Beliebtheit, dennoch ergänzen viele Katzenhalter*innen die Nahrung ihrer Lieblinge mit Nassfutter“, sagt Felix Vos, Geschäftsführer der MERA Tiernahrung GmbH. „Daher freuen wir uns, dass wir diesem Wunsch in unserer neuen MERA Cats-Linie nun gerecht werden können. So kommen auch anspruchsvolle Katzen voll auf ihre Kosten.“

Hunde

Auch für Hundehalter*innen hat MERA einige innovative Futterkonzepte im Sortiment. Gerade nahrungssensible Hunde haben es häufig schwer, Futter und Snacks zu genießen. Mit den beiden Produkten „MERA pure sensitive Insect Protein Trockenfutter“ und dem „Goody Snack“ soll dies nun leichter werden. Das verträgliche Trockenfutter wurde dabei um eine Snackvariante ergänzt, damit auch das Belohnen keine Bauchschmerzen mehr bereitet.

Nachhaltigkeit ist dem Tiernahrungshersteller aus Kevelaer schon seit jeher ein wichtiges Anliegen. So wird schon seit vielen Jahren mit Grünstrom produziert und ein Biobeet angelegt, um unangenehme Gerüche nachhaltig einzudämmen. Seit 2019 ist MERA als erstes Unternehmen der Branche nach ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zertifiziert und produziert seit Juni 2020 am Standort in Kevelaer klimaneutral.

Bienen

Seit diesem Sommer ist MERA zudem offizieller Blühpate: Auf dem Firmengelände steht eine eigene Bienenkolonie und die Freifläche nebenan wurde in diesem Zuge zu einer blühenden Wildblumenwiese umgewandelt.