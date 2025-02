mera tut Gutes – Jahresrückblick 2024

Wer „mera“ kennt, weiß: Karitatives Engagement liegt dem Tierfutterhersteller aus Kevelaer besonders am Herzen. Auch 2024 hat das „mera tut Gutes“-Team erneut mit leidenschaftlichem Engagement zahlreiche karitative Projekte unterstützt.

Im Mittelpunkt standen Initiativen für Tiere, Menschen und die Umwelt, bei denen beachtliche Ergebnisse erzielt wurden:

47 Tonnen Futterspenden – das entspricht 40 vollbeladenen mera-Sprintern, die im Einsatz waren, um Tierheime, Vereine und andere Einrichtungen zu versorgen.

156.000 Euro gespendet: Der Erlös ging an über 30 Partnerorganisationen.

20 wohltätige Veranstaltungen: Darunter lokale Aktionen und die Teilnahme am RTL-Spendenmarathon.

Gemeinsam engagiert

Im Jahr 2024 hat das mera Team an 20 Veranstaltungen teilgenommen, um wichtige Themen wie Tierschutz und Inklusion in den Fokus zu rücken.

„Unser Erfolg ist das Ergebnis der großartigen Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden und unserer Community“, erklärte Alexander van de Kamp, LeiterBusiness Development bei mera. Die gesammelten Spenden und Aktionen zeigen, welche positiven Veränderungen durch gemeinsames Engagement erreicht werden können.

Herzensprojekt: VITA Assistenzhunde e.V.

Seit vielen Jahren unterstützt mera den Verein VITA Assistenzhunde, der Menschen mit Behinderung durch speziell ausgebildete Hunde mehr Lebensfreude schenkt. Gemeinsam verfolgen mera und VITA das Ziel, Inklusion zu fördern und Barrieren abzubauen. 2024 wurde Geschäftsführer Felix Vos als VITA-Botschafter ausgezeichnet.

„Ich unterstütze VITA, um gemeinsam Menschen mit Behinderung und ihre treuen Begleiter zu fördern. Die wichtige Arbeit von VITA bringt viel Freude und Zuversicht in das Leben der Betroffenen und setzt wichtige Maßstäbe für mehr Inklusion und Barrierefreiheit“, erzählt Felix Vos und unterstreicht damit seine Leidenschaft für die Zusammenarbeit.

Bereits zum vierten Mal war mera mit einem engagierten Team beim RTL-Spendenmarathon am Start und setzte sich sportlich und sozial für mehr Inklusion ein. Mit sportlichem Einsatz sammelte mera zusammen mit den anderen Teilnehmenden über 600.000 Euro für Kinderprojekte und konnte mit der Teamleistung bei der 24h Inklusion Challenge 2024 erneut einen Weltrekord brechen.

Mehr als nur Worte

Auch der eigene Podcast „The Petfood Family“ erwies sich 2024 als Erfolg – besonders im Hinblick auf die Unterstützung bedürftiger Tiere.

In insgesamt 63 Folgen wurden unter der Moderation von Jan Dießner Einblicke in Themen wie Tierschutz, Hundetraining und Hundepflege gegeben. Die Gästinnen und Gäste des Podcasts verzichteten auf ihre Gagen und spendeten stattdessen insgesamt 35 Tonnen Futter an ausgewählte Organisationen.

Die positiven Rückmeldungen der unterstützten Vereine und Verbände unterstrichen die Wirkung dieser Initiative.

Nachhaltigkeit

Für die Mitarbeitenden von mera ist ehrenamtliches Engagement eine Selbstverständlichkeit.

Zahlreiche Mitarbeitende engagieren sich ehrenamtlich, um Mensch-Tier-Beziehungen zu stärken und soziale Verantwortung zu übernehmen.

„Jeder Beitrag trägt dazu bei, eine Kette der Solidarität zu schaffen, die weit über das Jahr hinaus Wirkung zeigt“, so Alexander van de Kamp.

Auch in diesem Jahr plant mera, zahlreiche Tierschutzprojekte zu unterstützen und sein soziales Engagement weiter auszubauen.