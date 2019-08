Mera motiviert Mitarbeiter zum Radeln

Der Tierfutterhersteller Mera hat sich für die Zukunft viel vorgenommen. Gemeinsam mit allen Mitarbeitern wird an einer besseren Umweltbilanz und einem nachhaltigeren Miteinander gearbeitet. Mit der Zertifizierung nach ZNU-Standard wurde zu Beginn des Jahres hierfür ein erster Ist-Zustand festgehalten und Ziele für die Zukunft aufgestellt. Mit der Aktion „MEhr RAdeln“ bekamen die Mera-Mitarbeiter nun die Chance, aktiv einen eigenen Beitrag zu leisten. Insgesamt erradelten sie 12.424 Kilometer, was ungefähr der Strecke von Kevelaer nach Chile entspricht. Die dabei eingesparten 1.801 Tonnen CO 2 werden nun in Hunde- und Katzenfutter umgerechnet und an „Helden für Tiere“ von Ralf Seeger gespendet.

Als Teil des neuen Nachhaltigkeitsmanagements können die Mitarbeiter der Mera Tiernahrung unter anderem das Angebot des E-Bike-Leasings wahrnehmen – ob E-Bike oder normales Fahrrad ist dabei den Mitarbeitern selbst überlassen. Um die Motivation, zum Rad zu greifen noch weiter zu fördern, hat das Familienunternehmen seine Mitarbeiter im Juni und Juli dazu aufgerufen, an der Aktion „Mehr Radeln“ teilzunehmen und auf das Auto zu verzichten.

„Auch wenn ich vorher schon ab und an mit dem Rad zur Arbeit gekommen bin, so habe ich mich in den vergangenen zwei Monaten doch noch das ein oder andere Mal häufiger dazu entschieden. Der innere Schweinehund hatte keine Chance mit Blick auf die positive Umweltbilanz und eine möglichst große Futterspende am Ende!“, verrät Klaudia Ingenhaag, eine der Teilnehmerinnen im Unternehmen.

Die Liebe zum Radfahren und zur Umwelt

Gemessen werden die zurückgelegten Kilometer anhand von ausgeteilten Tachos und Schrittzählern, sodass auch diejenigen, die lieber zu Fuß als auf dem Rad unterwegs sind, an der Aktion teilnehmen konnten. Spitzenreiter der Gruppe ist Tim Gasseling, Abteilungsleiter in der Produktion. Für den leidenschaftlichen Mountainbiker mit einem täglichen Anfahrtsweg von 35 Kilometern keine Überraschung. „Wenn sich die Liebe zum Radfahren und zur Umwelt addieren, muss man mitmachen!“, erzählt Gasseling begeistert. Er wird auch künftig noch oft mit dem Mountainbike zur Arbeit kommen, der Umwelt und der eigenen Fitness zuliebe.