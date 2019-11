„MERA“ launcht eigenen Onlineshop

Seit Anfang November 2019 ist es den Kunden der MERA Tiernahrung GmbH möglich, Hunde- und Katzenfutter direkt von MERA zu beziehen und somit in den Genuss verschiedener Vorteile zu kommen. Neben den Produkten für den Endverbraucher integriert der Tiernahrungshersteller vom Niederrhein ebenfalls den bislang ausschließlich Tiermedizinern vorbehaltenen Shop von MERAVITAL. Dieser richtete sich bisher lediglich an Tierärzte und -halter mit erkrankten Tieren. Auch den Aspekt der Nachhaltigkeit lässt das Familienunternehmen beim neuen Onlineshop nicht außen vor. Durch den klimaneutralen Versand mit DHL GoGreen leistet MERA einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. Den neuen Onlineshop erreichen interessierte Kunden unter der Internetadresse: shop.mera-petfood.com/.

Viele Kunden der MERA Tiernahrung warten schon lange auf die Möglichkeit, das Futter direkt beim Produzenten und nicht über einen Drittanbieter zu beziehen. Mit dem neuen Onlineshop geht MERA auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden ein. Das Produktsortiment im Onlineshop umfasst neben den aus dem Zoofachhandel bereits bekannten Produktlinien wie NATURE’s EFFECT, finest fit und pure sensitive ebenfalls die Produktlinie MERAVITAL, die bislang nur Tierärzten zur Verfügung stand.

„Wir freuen uns, unseren Kunden mit dem neuen Onlineshop einen noch besseren Service bieten zu können. Dabei dürfen sie sich über viele exklusive Vorteile wie ein eigens entwickeltes Bonussystem und eine Erweiterung unserer Lieblingsfuttergarantie freuen“, erklärt Felix Vos, Geschäftsführer der MERA Tiernahrung GmbH.

Ein bis drei Werktage Lieferzeit

Bestellungen ab einem Warenwert von 14,90 Euro sind dabei für den Endverbraucher sowie für Tierärzte versandkostenfrei. Ebenso können sich die Shopbesucher über eine kostenlose Rücksendung und ein breites Spektrum an akzeptierten Zahlarten freuen. Die Lieferung erfolgt, je nach Verfügbarkeit, innerhalb von ein bis drei Werktagen via DHL GoGreen Versand, wodurch transportbedingte CO2-Emissionen automatisch kompensiert werden.

Die MERA Tiernahrung GmbH ist ein Familienunternehmen aus Kevelaer am Niederrhein. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1949 durch Karl Vos ist die Firma in Familienbesitz und wird heute in der dritten Generation von Felix Vos geleitet. Unsere Leidenschaft gilt dem Wohlbefinden der Familientiere. Darum arbeiten wir bei MERA jeden Tag mit viel Herzblut an hochwertigen Ernährungskonzepten, die ganz auf die Bedürfnisse unserer treuen Vierbeiner abgestimmt sind. Die Auswahl wertvoller Zutaten, höchste Qualitätskontrollen sowie die sorgfältige Herstellung der Produkte in Deutschland, die nach Lebensmittelstandards in den Bereichen IFS und BRC zertifiziert sind, gehören bei MERA zur Tradition.

Zusätzlich hat sich das Familienunternehmen in diesem Jahr durch den TÜV Rheinland nach ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften zertifizieren lassen. MERA produziert insgesamt mehr als 70.000 Tonnen Hunde- und Katzenfutter pro Jahr und exportiert in über 40 Länder in Europa, Asien und Nordamerika und gehört damit aktuell zu den erfolgreichsten Premiumherstellern im Bereich der Hunde- und Katzennahrung.