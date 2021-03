Meine Meinung

Es könnte Ihnen bereits die Idee gekommen sein, liebe Leser*innen, dass der Busman scheinbar mit Corona „nix anne Kopp“ hat. So oder ähnlich mag manche/r von Ihnen bislang gedacht und sich vielleicht überlegt haben: Hat der Mann Scheuklappen? Will er den Kopf in den Sand stecken, vor so einem wichtigen Thema die Augen verschließen?

Es stimmt, dass ich in vielen Ausgaben der vergangenen Wochen das Thema „C“ höchstens am Rande gestreift und oft nur in einem knappen Nebensatz erwähnt habe, weil mir andere Themen mehr am Herzen lagen. Zwei weitere Gründe spielten eine Rolle: Ich wollte nicht auch noch, wie viele meiner gebeutelten Kolleg*innen, die gar nicht anders konnten, tagtäglich und Woche für Woche auf demselben Pferd herumreiten und genau deswegen wollte ich mich um ein bisschen Ablenkung bemühen. Es sollte doch noch etwas anderes geben als immer nur Corona…

Ich muss aber jetzt und heute an einige Sätze erinnern, in denen ich schon vor Jahresfrist und in etlichen folgenden Kommentaren vor diesem Virus gewarnt hatte. Außerdem erwähnte ich mehrmals das Fehlverhalten einiger Uneinsichtiger, die ihre Bewegungs- und Maskenfreiheit „lieber im Intensivbett“ feiern wollten.

Und diese „wenige“ gibt es inzwischen offensichtlich in solcher Zahl, dass wir uns bundesweit und nicht nur in Kevelaer mit einer dritten Welle herumschlagen müssen.

Wie „freue“ ich mich auf die Osterurlauber*innen, wenn sie frisch gebräunt von den Balearen oder sonst woher zurückkommen und ohne jegliche Kontrolle ihren „positiven“ Segen ins Land ergießen und das inzwischen heftig gewachsene Problem noch weiter verschlimmern! Da hilft auch der kurzfristige Test bei Abflug oder Rückkehr nicht viel.

Ich nehme jetzt der Mechel den Text ab und rufe: „Ek sin et kotzesatt!“

Euer Hendrick