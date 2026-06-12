Mein Damals: Ein Ort, an dem Dinge weiterleben dürfen

Mit „Mein Damals“ ist an der Hauptstraße ein Geschäft entstanden, das sich bewusst von klassischem Ankauf oder schneller Räumung absetzt. Im Mittelpunkt stehen Gegenstände mit Geschichte: Möbel, Glas, Porzellan, Schmuck, Bilder, Bücher und Spielzeug, die nicht nur verkauft, sondern bewahrt und neu entdeckt werden sollen.

Hinter dem Projekt steht Katharina Lang-Höchsmann. Ihr Ansatz: Was ein Zuhause verlässt, muss nicht verloren gehen. Gerade bei Haushaltsauflösungen geht es hier nicht nur um das Leeren von Räumen, sondern um den respektvollen Umgang mit Erinnerungen, Alltagskultur und persönlichen Geschichten.

Nachhaltig und persönlich

Aus der täglichen Arbeit ist ein Laden entstanden, der bewusst Ruhe ausstrahlt. Die Stücke sind geordnet, ausgewählt und mit Patina präsentiert. Kundinnen und Kunden sollen nicht einfach nur einkaufen, sondern stöbern, wiedererkennen und vielleicht ein Stück eigener Vergangenheit finden.

Das Konzept trifft einen Nerv, gerade in einer Stadt wie Kevelaer, in der viele Menschen Wert auf persönliche Beratung, kurze Wege und einen verlässlichen Ansprechpartner vor Ort legen. Statt anonyme Online-Verkäufe zu nutzen, bietet „Mein Damals“ eine greifbare Alternative mit direktem Kontakt.

Neues Regal-Konzept

Aus dem Geschäft heraus ist außerdem die Idee zu „Dein Damals“ entstanden. Wer einzelne Dinge selbst verkaufen möchte, kann eine Regalfläche mieten und die Stücke dort zum eigenen Preis anbieten. So bleibt der Verkauf unkompliziert, ohne Fotos, Nachrichtenflut oder Versandstress.

Der Gedanke dahinter ist schlicht: eigene Erinnerungsstücke sollen weitergegeben werden können, ohne ihren Bezug zu verlieren. Vor Ort ist jemand ansprechbar, und durch den zentralen Standort ist das Angebot für Menschen aus Kevelaer und den Ortschaften gut erreichbar.

Spendentisch geplant

Zusätzlich ist ein Spendentisch vorgesehen. Dort sollen Gegenstände verkauft werden, die dem Geschäft bewusst überlassen werden. Der Erlös soll regelmäßig sozialen oder gemeinnützigen Zwecken zugutekommen, etwa lokalen Projekten, Reparaturinitiativen, Seniorinnen und Senioren oder dem Tierschutz.

So verbindet „Mein Damals“ wirtschaftliches Handeln mit einem lokalen Mehrwert. Dinge, die früher wichtig waren, bekommen nicht nur ein zweites Leben, sondern können am Ende sogar noch anderen helfen.

Info: „Mein Damals“, Hauptstraße 28, 47623 Kevelaer, Telefon 02832 5087589.