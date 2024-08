Mehrere schwere Diebstähle

In Kevelaer kam es im Zeitraum von Montag, 29. Juli 2024, 18 Uhr und Dienstag, 30. Juli 2024, 9 Uhr zu mehreren Diebstählen von Wertgegenständen aus Kupfer. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die schweren Diebstähle, welche der Polizei bekannt wurden.

Am Dienstag, 30. Juli 2024, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück an der Heinestraße in Kevelaer. Dort lösten Sie ein Kupferrohr, welches in der Nähe einer Garage angebracht war, aus den Sicherungsschellen und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Auch an der Verdistraße in Kevelaer wurde durch unbekannte Täter ein Kupferfallrohr entwendet. Im Zeitraum von Montag, 29. Juli 2024, 18 Uhr und Dienstag, 30. Juli 2024, 8 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück eines Einfamilienhauses, lösten die Befestigungen eines Kupferfallrohrs und entwendeten dieses.

Zu einem dritten Diebstahl von Wertgegenständen aus Kupfer kam es an der Händelstraße. Dort beschädigten unbekannte Täter einen Wasserhahn sowie das dazugehörige Kupferrohr an einer Kirche und entwendeten die beiden Gegenstände. Zu dem Diebstahl kam es am Dienstag, 30. Juli 2024, in der Zeit 0 Uhr und 9 Uhr.

Ob die drei zuvor beschriebenen schweren Diebstähle in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen.