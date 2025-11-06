Mehrere schwer verletzte Personen

Am Mittwoch, 5. November 2025, kam es gegen 17 Uhr an der Xantener Straße (B58) in Straelen zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Kevelaer wartete, mit einem roten Mazda 3, vor einer roten Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Venloer Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 84-jähriger Mann aus Geldern mit einer grauen Mercedes A-Klasse, in welcher sich auch eine 80-jährige Beifahrerin aus Geldern befand, die Straße in die gleiche Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache nahm der Mann aus Geldern die voraus wartende Verkehrsteilnehmerin zu spät wahr und kollidierte mit dem Fahrzeug der 39-Jährigen. Durch die Kollision zogen sich die Frau aus Kevelaer sowie der Gelderner schwere- und die Frau aus Geldern lebensgefährliche Verletzungen zu. Alle drei beteiligten Personen wurden ins Krankenhaus verbracht, während die Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren.