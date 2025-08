Mehr Sicherheit für Frauen

Seit Anfang Juni stehen am Bahnhof Kevelaer vier speziell ausgewiesene Frauenparkplätze zur Verfügung. Die neu geschaffenen Stellplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnsteig, um Frauen insbesondere in den Abendstunden ein besseres Sicherheitsgefühl zu vermitteln.

Initiiert wurde das Projekt von der Gleichstellungsbeauftragten der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Christiane Peulen. „Wir wollen dazu beitragen, dass Frauen kürzere Wege zurücklegen müssen und sich sicherer fühlen, besonders in den dunklen Stunden des Tages“, betont Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

„Denn nachweislich sind Frauen häufiger von sexuellen Belästigungen und Übergriffen betroffen“, ergänzt Frau Peulen. „Ich freue mich sehr, dass mein Vorschlag beim Bürgermeister auf Zustimmung gestoßen ist und wir die Umsetzung so zügig realisieren konnten.“

Für die Umsetzung der Maßnahme arbeiteten die Stadtwerke und der städtische Betriebshof Hand in Hand. An beiden Gleisseiten wurden jeweils zwei Frauenparkplätze eingerichtet, gut beleuchtet und in der Nähe der Überführung und der Fahrradständer.

Die Parkplätze sind aktuell durch Markierungen auf der Parkfläche gekennzeichnet, werden aber in absehbarer Zeit zusätzlich auch durch Hinweisschilder ausgewiesen.