Die Kunst-AG am KvGG gibt es seit 40 Jahren: Ausstellung und Bildband zum Jubiläum „ Mehr Kunst im Leben sehen “

/ von Elena Gavriil

Schulleiterin Christina Diehr und Kunstlehrer Paul Wans (beide hinten) freuen sich mit den Schülerinnen Nia van Wickern (l.) und Zozan Ayhan über 40 Jahre Kunst-AG. Foto: eg

Mit dem Jubiläum, das die Kunst-AG am Kardinal-von-Galen-Gymnasium in diesem Jahr feiert, darf sich die Schule und allen voran der Künstler, Lehrer und Schöpfer der AG, Paul Wans, völlig zurecht und ganz unbescheiden schmücken. Seit inzwischen 40 Jahren malt, fachsimpelt und gestaltet Paul Wans mit engagierten Schülerinnen und Schülern aus Kevelaer neben der regulären Unterrichtszeit. Das 40-jährige Bestehen feiern die Beteiligten nun gebührend mit einer Ausstellung in der Schule und der Veröffentlichung eines zugehörigen Buches.

„40 ist richtig viel – ich weiß nicht, wie oft man das an einer Schule hat, dass so eine tolle AG so lange fortgeführt wird“, sagt Schulleiterin Christina Diehr, die sichtlich begeistert von dem Projekt ist. Kunst sei neben dem Formellernen und Analysieren von Texten eine wichtige Arbeit. „Ein großer Dank geht an Paul Wans, der die Schülerinnen und Schüler so toll fördert und solche Erlebnisse ermöglicht.“ Sie sei fast ein bisschen traurig, Werke aus ihrem Schulleiterbüro für die Tage der Ausstellung entbehren zu müssen, gesteht Diehr lächelnd.

AG ist stark nachgefragt

Paul Wans ist voller Stolz und Vorfreude, wenn er auf die bevorstehende Ausstellung blickt. „Das war schon emotional, mal zurückzudenken“, sagt der Künstler. Schließlich habe man in 1983 mit lediglich rund zehn kunstbegeisterten Schülerinnen und Schülern den Beginn der AG-Geschichte (damals noch „AG Malerei und Grafik“) geschrieben. Dabei sei es zunächst nur darum gegangen, den Teilnehmenden Detai…