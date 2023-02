Mehr Kaufkraft durch Tombola

Vom 1. bis 24. Dezember 2022 hatte die Kevelaerer Wirtschaftsförderung zur Kassenbon-Tombola aufgerufen (das KB berichtete). Kundinnen und Kunden, die in diesem Zeitraum in den Geschäften in Kevelaer und den Ortschaften eingekauft haben, konnten im Anschluss eine Kopie ihres Kassenbons einsenden und an einer Verlosung teilnehmen. Der Kassenbon musste einen Einkaufswert von mindestens 30 Euro aufweisen und durfte pro teilnehmender Person nur einmal in Kopie eingereicht werden. Verlost wurden Kevelaer-Cards in Höhe von insgesamt 750 Euro. Sieben glückliche Gewinnerinnen und Gewinner können sich jetzt über KevelaerCards im Wert von 50, 100, 150 oder 250 Euro freuen.

Insgesamt wurden weit über einhundert Kassenbons eingesendet, teilt die Wirtschaftsförderung mit. „Der Großteil der Teilnehmer an der Kassenbon-Tombola kommt aus Kevelaer, aber es wurden auch viele Kassenbons von Kunden aus den Nachbarkommunen und sogar von Shoppern aus Köln eingereicht,“ freut sich Heinz-Josef Theunissen von der Wirtschaftsförderung. Außerdem kamen die Kassenbons aus den verschiedensten Branchen: Bekleidung, Elektro, Reisebedarf, Baumarktartikel, Devotionalien und aus vielen weiteren Bereichen.

Kaufkraft für Kevelaer

Ob es die Kassenbon-Tombola noch einmal geben wird, lässt Wirtschaftsförderin Verena Rohde noch offen: „Wir hoffen, mit der Aktion den Einen oder An- deren zu einem Einkauf in Kevelaer animiert zu haben und sind zurzeit in Überlegungen, ob wir mit dieser oder ähnlichen Aktionen die Kevelaerer Unternehmerschaft auch in Zukunft stärken können.“ Citymanager Tobias Nelke ergänzt: „Ob wir Kaufkraft für Kevelaer generiert haben, ist schwer zu messen, aber wir können uns sicher sein, dass die Kaufkraft durch die verlosten KevelaerCards auf jeden Fall vor Ort erhalten bleibt.“

Einige Unternehmen nutzen die KevelaerCard bereits seit einiger Zeit, um ihren Mitarbeitenden steuerfreie Sachbezüge in Höhe von 50 Euro zukommen zu lassen. Ob als Weihnachtsgeschenk, Prämie oder monatliche Incentives (Anreize). Im Firmenkunden-Portal der KevelaerCard unter www.kevelaercard.de können Arbeitgebende dazu ganz einfach Mitarbeitende anlegen, die dann direkt über das System eine E-Mail mit dem Gutschein als PDF erhalten. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Unternehmen die KevelaerCard für die steuerfreien Sachbezüge benutzen würden, da dort ein enormes Potential an Kaufkraft für Kevelaer schlummert,“ sagt Tobias Nelke.