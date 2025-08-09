Die Wallfahrtsstadt Kevelaer baut ihr digitales Serviceangebot weiter aus. Ab sofort stehen im Serviceportal der städtischen Webseite www.kevelaer.de weitere Onlinedienste zur Verfügung – insbesondere im Bereich des Ordnungsamtes. Bürgerinnen und Bürger können nun verschiedene Anliegen bequem von zu Hause aus erledigen – schnell, einfach und rund um die Uhr.

„Mit dem Ausbau unseres Serviceportals setzen wir einen weiteren Schritt hin zu einer modernen und bürgerfreundlichen Verwaltung“, erklärt Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. „Wir möchten unseren Bürger*innen den Zugang zur Verwaltung so einfach wie möglich machen – unabhängig von Öffnungszeiten und Wartezeiten.“

Gleichzeitig wurden auch interne Abläufe digitalisiert und effizienter gestaltet. So erfolgt die Bearbeitung der Onlineanträge künftig weitgehend papierlos. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer folgt damit dem Ziel, mehr Verwaltungsleistungen online zugänglich zu machen und setzt konsequent das Onlinezugangsgesetz (OZG) um. Weitere digitale Angebote sind bereits in Vorbereitung.

In der Wallfahrtsstadt Kevelaer wird die Digitalisierung der Verwaltung bereits seit mehreren Jahren mit Nachdruck vorangetrieben. Das Serviceportal ist ein greifbares Ergebnis dieser Entwicklung – und ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem modernen, bürgernahen Rathaus. Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich weniger Papierkram, weniger Behördengänge – dafür mehr digitale Angebote, die unabhängig von Öffnungszeiten funktionieren. Genau dort setzt das Serviceportal an: Es bringt Verwaltung dorthin, wo viele Bürgerinnen und Bürger ohnehin längst sind – online und jederzeit erreichbar.

Neue Online-Dienste

Neu hinzugekommen sind unter anderem folgende digitale Dienstleistungen:

· Beantragung eines Anwohnerparkausweises

· Meldung von Rattenbefall

· Anzeige eines großen Hundes nach Landeshundegesetz NRW

· Anmeldung zum Schwimmkurs im Hallenbad

Das Serviceportal der Stadt ist unter www.kevelaer.de/serviceportal erreichbar.