Ab sofort ist die „KevelaerCard“ erhältlich. Nicht nur als Gutschein verwendbar, auch Ermäßigungen gibt’s Mehr als ein Stadtgutschein

Verena Rohde (Tourismus & Kultur) und Tobias Nelke (Wirtschaftsförderung) freuen sich, dass die neue „KevelaerCard“ an den Start geht. Foto: Stadt Kevelaer

Das Rad neu erfinden lässt sich mit einem herkömmlichen Stadtgutschein in der heutigen Zeit sicherlich nicht. Viele Städte und Kommunen machen bereits Gebrauch von dieser Möglichkeit, Kaufkraft an die örtliche Wirtschaft zu binden. Auch in Kevelaer ist der Stadtgutschein bekannt. In der Wallfahrtsstadt geht man nun allerdings neue Wege – mit der „KevelaerCard“. Diese soll vielmehr eine vielseitige, dauerhaft verwendbare Einkaufs- und Aktionskarte sein, als ein reiner Stadtgutschein. Seit dem Wochenende ist die Karte erhältlich.

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „appylio“ ermöglicht die Abteilung „Tourismus & Kultur“ sowie die Kevelaerer Wirtschaftsförderung neben der analogen auch eine digitale Variante der KevelaerCard. Die Karte kann als klassischer Gutschein (wiederaufladbar) sowie als Rabatt- oder Aktionskarte genutzt werden. Zu den Aktionen werden unter anderem ermäßigter Eintritt ins Freibad, zu Veranstaltungen und ins Niederrheinische Museum zählen, erklärt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“. „Wir wollen diese Karte bewusst mit Mehrwert in Form von zeitlich beschränkten Aktionen aufladen, damit diese nicht nur einmalig als Gutschein genutzt wird, sondern langfristig ein fester Bestandteil wird, den man regelmäßig aufladen und nutzen kann. Perspektivisch gibt es bereits jede Menge Einsatzideen, um die KevelaerCard langfristig attraktiv zu halten.“

Einlösbar ist der Gutschein bei teilnehmenden Kevelaerer Händler*innen u…