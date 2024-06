Der Info- und Beratungsladen „Neuland“ feiert seinen dritten Geburtstag Mehr als ein Laden

/ von Lisa Schweren

Neuland an der Hauptstraße Foto: LS

Eigentlich war bereits zur Eröffnung des Info- und Beratungsladen „Neuland“ an der Hauptstraße 26 eine Feier geplant gewesen. Doch Corona machte dem wie so vielen anderen einen Strich durch die Rechnung. Deshalb entschieden sich die drei Kooperationspartner, die Evangelische Kirchengemeinde Kevelaer, die Diakonie im Kirchenkreis Kleve und die Tuwas-Genossenschaft Moers, nun den dritten Geburtstag des Ladens groß zu feiern. Und zwar mit einer ganzen Festwoche.

Am Montag, 10. Juni, startete die Woche mit einem Café für die Nutzerinnen und Nutzer des Ambulant Betreuten Wohnens der Diakonie. Am Dienstag um 11 Uhr fand dann die offizielle Geburtstagsfeier statt.

Pfarrer Joachim Wolff, Diakonie-Geschäftsführer, begrüßte die Gäste der Feier mit den Worten: „Gerne hätten wir auch die Eröffnung so gefeiert.“ Doch man hatte sich von Corona nicht aufhalten lassen und den Laden trotzdem eröffnet. Dieser sei wegweisend, um die Kirche auf einen neuen Weg zu präsentieren. Als freie Anlaufstelle für jede und jeden, der oder die Hilfe braucht, und das sei, was in dem kleinen Raum des „Neuland“ passiert. „In diesem kleinen Raum findet sehr viel statt“, weiß Wolff, neben Sozial- und Wohnungslosenberatung auch Cafés und der Verkauf.

Gerade der Aspekt des Verkaufes setze das „Neuland“ von anderen Beratungsstellen ab, so Jutta Seven von der Allgemeinen Sozialberatung. „Man könnte ja nur stöbern. Keiner weiß, wofür man hier ist“, erzählt sie und glaubt, da…