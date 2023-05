Mehr als 378.000 Ausleihen

Mehr Ausleihen, mehr Nutzer, mehr Veranstaltungen: 2022 war für die Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB) am Niederrhein ein gutes Jahr. Die insgesamt 55 Büchereien verzeichneten 378.153 Ausleihen, das sind etwa 80.000 mehr als im Jahr zuvor. In den Einrichtungen, die insgesamt 195.724 Medien vom Buch übers Spiel bis hin zur Toniefigur vorhalten, engagieren sich 532 zumeist ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die Leserinnen und Leser haben ihre Büchereien als beliebten Aufenthaltsort wiederentdeckt“, freut sich Aki Wantia, Leiterin der Fachstelle Büchereien im Bistum Münster.

Die Zahl der Veranstaltungen in den Büchereien am Niederrhein hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Wurden 2021 rund 262 Angebote gezählt, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 601 Veranstaltungen. Das spiegelt sich auch in der Zahl der Besuche wider, die von rund 42.300 auf knapp 118.00 im Jahr 2022 anstieg. Die Büchereien in den Kreisdekanaten Kleve und Wesel können zudem mehr Nutzerinnen und Nutzer verzeichnen: Die Zahl stieg von 12.029 auf 13.884.